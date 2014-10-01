Microsoft открыла репозиторий GitHub для Edge DevTools

Пояснения — это документы, сфокусированные на описании проблемы пользователя/разработчика/клиента (на высоком уровне) и изучении потенциальных решений этой проблемы. Эти документы являются отправной точкой для обсуждения с вами и другими членами сообщества. Пояснения должны излагать заявленные проблемы ясным и понятным языком. Предлагаемые решения должны быть простыми для понимания и не слишком глубокими в технических деталях. Когда вы читаете пояснение, мы надеемся, что изложенная проблема является убедительной, и вы можете составить мнение о том, поможет ли предложенное решение решить эту проблему.

В последние месяцы коллекция хабов обратной связи Microsoft неуклонно растет. В Windows уже есть встроенное приложение Feedback Hub и отдельный «портал обратной связи» для служб Microsoft 365, таких как Teams, OneDrive, SharePoint и других. Теперь компания анонсировала еще один хаб обратной связи, на этот раз специально для Edge DevTools.Для тех, кто не знает, Edge DevTools — это набор инструментов веб-разработки, которые можно использовать для проверки и отладки визуализированных веб-страниц в Microsoft Edge. Хотя в DevTools уже есть специальная кнопка для отправки отзывов, теперь Microsoft открыла репозиторий GitHub для этой цели.Честно говоря, есть несколько преимуществ использования репозитория GitHub в тандеме с кнопкой обратной связи. В то время как последнее можно использовать для отправки отзывов о небольших элементах, использование репозитория GitHub для создания проблемы имеет больше смысла, когда вам нужно объяснить Microsoft сложный рабочий процесс. Кроме того, вы получите возможность просмотра проблем, о которых сообщили другие пользователи, и сможете опираться на них, а не создавать дублирующиеся темы и отзывы.Еще одно преимущество, предлагаемое репозиторием GitHub, заключается в том, что в нем размещаются «поясняющие» документы Microsoft для DevTools, которые компания описала следующим образом:Вы можете проверить репозиторий GitHub для Edge DevTools здесь Узнать другие подробности можно здесь