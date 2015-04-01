Microsoft To Do получает умную дату выполнения и распознавание напоминаний
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:15
- Просмотров: 130
Microsoft To Do, результат приобретения Microsoft Wunderlist в 2015 году, представляет собой удобное приложение для управления задачами и напоминаниями. Оно доступно на всех современных платформах и предлагает различные функции и возможности. Например, в iOS приложение поддерживает распознавание естественного языка, а теперь эта функция появилась и в Windows.
Распознавание естественного языка — это удобная функция, которая сэкономит вам несколько кликов и нажатий при добавлении напоминаний в Microsoft To Do. Это устраняет необходимость ручного добавления даты выполнения, времени напоминания и расписания повторов. Раньше пользователям приходилось вручную заполнять поля напоминания, времени и повтора.
Нажмите на изображение для демонстрации
Распознавание даты и времени - это необязательная функция, которую вы можете отключить глобально в настройках или в каждом конкретном случае. Последнее пригодится, когда слово не должно быть датой. В этом случае нажмите кнопку Backspace после выделенного слова, чтобы удалить предложение.
Нажмите на изображение для демонстрации
В настоящее время функция распознавания естественного языка доступна в Microsoft To Do в Windows 10, Windows 11 и iOS для англоговорящих пользователей. Подробнее о том, как работает эта функция, можно узнать в официальной документации поддержки Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14149
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084