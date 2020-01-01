Приложение Microsoft To Do получает обновление на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:02
- Просмотров: 248
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do для Android до версии 2.37.179.
Вот список новых функций;
• Исправлена проблема с настройкой напоминаний о ежедневном планировании. Теперь вы можете отключить эту настройку, если не хотите получать напоминания о ежедневном планировании;
• В этом релизе исправлены проблемы с лишними строками в заметках;
• Улучшена проблема с флажками при печати списка;
• В списке улучшений также есть сбой приложения, улучшения синхронизации, специальные возможности и исправления обратной связи;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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