Приложение Microsoft To Do на Android получило обновление
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:37
- Просмотров: 124
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android.
Вот список новых функций:
• Не видите достаточно предложений в My Day? Microsoft добавила кнопку «Загрузить еще», чтобы расширить ваши возможности;
• Microsoft улучшила дизайн, когда вы добавляете задачу;
• Разделы в вашем помеченном списке электронной почты были слегка изменены, чтобы сделать их более понятными;
• Теперь вы можете нажать кнопку «Назад», чтобы выйти из приложения на планшете;
• Microsoft сделала множество улучшений для специальных возможностей, включая обновление цветов, чтобы обеспечить более высокий коэффициент контрастности;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 46
Пользователей: 3
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
Cedrickkeync DavidFlozy Илья
Пользователей: 3
Гостей: 43
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 11378
+0Комментариев: 39407
+22Пользователей: 9623