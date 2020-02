Приложение Microsoft To Do на Android получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android.Вот список новых функций:• Не видите достаточно предложений в My Day? Microsoft добавила кнопку «Загрузить еще», чтобы расширить ваши возможности;• Microsoft улучшила дизайн, когда вы добавляете задачу;• Разделы в вашем помеченном списке электронной почты были слегка изменены, чтобы сделать их более понятными;• Теперь вы можете нажать кнопку «Назад», чтобы выйти из приложения на планшете;• Microsoft сделала множество улучшений для специальных возможностей, включая обновление цветов, чтобы обеспечить более высокий коэффициент контрастности;