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Приложение Microsoft To Do на Android получило обновление

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:37
  • Просмотров: 124


Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на Android.

Вот список новых функций:

• Не видите достаточно предложений в My Day? Microsoft добавила кнопку «Загрузить еще», чтобы расширить ваши возможности;
• Microsoft улучшила дизайн, когда вы добавляете задачу;
• Разделы в вашем помеченном списке электронной почты были слегка изменены, чтобы сделать их более понятными;
• Теперь вы можете нажать кнопку «Назад», чтобы выйти из приложения на планшете;
• Microsoft сделала множество улучшений для специальных возможностей, включая обновление цветов, чтобы обеспечить более высокий коэффициент контрастности;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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