Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в августе 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:46
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Каждый месяц Microsoft публикует обзор всех функций, добавленных в Excel за последние четыре недели.
Веб-версия Excel
Во-первых, TEXTBEFORE/TEXTAFTER, TEXTSPLIT, VSTACK/HSTACK, CHOOSEROWS/CHOOSECOLS, все части 14 новых функций для работы с текстом и массивами теперь общедоступны.
Теперь пользователи также смогут лучше организовывать свои запросы и быстро использовать данные на панели запросов с помощью недавно добавленных групповых операций на панели запросов. Пользователи веб-версии Excel и Excel for Windows теперь могут создавать сводные таблицы, которые связаны с набором данных Power BI, что позволяет им без проблем анализировать данные на обеих платформах одновременно.
В Excel также появился текстовый редактор, который позволяет пользователю добавлять форматирование, хотя оно и ограничивается частью текста внутри ячейки. Они также могут использовать ленту или сочетания клавиш для форматирования.
Категоризация была упрощена в Excel, поскольку вы можете отсортировать свои данные по цвету или иконке из меню автофильтра, а также классифицировать их в порядке возрастания или убывания, что упрощает анализ и разбивку данных.
Microsoft также упростила процесс удаления элементов диаграммы в Excel: все, что вам нужно сделать, это выбрать серию, которую вы хотите стереть, а затем нажать кнопку возврата или удаления на клавиатуре.
Вы напрягались, чтобы просмотреть длинные формулы в Excel? Что ж, наконец-то есть решение для этой проблемы. Теперь вы можете разворачивать и сворачивать строку формул, используя шеврон или изменяя ее размер вручную, что улучшает удобочитаемость.
Excel for Windows
14 новых функций для работы с текстом и массивами для веб-версии Excel также развертываются для пользователей Windows в Current Channel, а функция IMAGE, которая позволяет пользователям вставлять изображения в ячейки, развертывается в Beta Сhannel для инсайдеров.
А функция «Показать изменения» развертывается для инсайдеров в Preview Channel, где теперь они смогут отслеживать изменения, которые были внесены в их рабочие книги.
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Excel for Mac
Что касается пользователей Excel for Mac, то для них было развернуто 14 новых функций для работы с текстом и массивами. Функция IMAGE также доступна для инсайдеров в Beta, а функция «Показать изменения» развернута для инсайдеров в Preview.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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