Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 107.0.1387.2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:25
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 107.0.1387.2.
Добавлены функции:
• Добавлена политика RestoreOnStartupUserURLsEnabled;
Улучшена надежность:
• Улучшен пользовательский интерфейс для трендового поиска на мобильных устройствах;
Изменено поведение:
• Включен новый клиент SmartScreen на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой текст «Файл не выбран» обрезался на японском языке при применении масштабирования текста;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи AAD не могли войти в браузер;
• Исправлен сбой при импорте паролей со страницы настроек;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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