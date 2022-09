Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в сентябре 2022 года

Microsoft постоянно добавляет новые функции в Excel, а также публикует сводку в конце каждого месяца, в которой перечислены все возможности, которые она представила в программном обеспечении. Хотя до конца сентября еще несколько дней, похоже, команда Excel добавила все функциональные возможности, которые планировала добавить в этом месяце, потому что уже опубликовала свой ежемесячный обзор.У веб-версии Excel появилась очень полезная возможность под названием «Проверка производительности». Как следует из названия, она автоматически определяет проблемное форматирование внутри вашей рабочей книги, которое может замедлять ее работу. Затем она может оптимизировать вашу рабочую книгу на основе рекомендаций, которые вы применяете. Вы также можете запустить её вручную, выбрав Обзор> Проверить производительность.Пользователи веб-версии Excel также могут предоставить общий доступ к разделу рабочей книги, выделив нужные ячейки, а не предоставлять общий доступ к нему целиком. Кроме того, диаграммы теперь могут реагировать на динамические массивы, а не привязываться к фиксированным точкам данных.Между тем, пользователи Excel for Windows с нетерпением ждут обновления современных комментариев. Теперь они построены на базе фреймворка React Native для улучшения согласованности и кросс-платформенной совместимости. Кроме того, инсайдеры в Beta Channel также могут воспользоваться преимуществами тех же диаграмм динамических массивов, о которых говорилось выше.Наконец, инсайдеры Excel for macOS могут использовать редактор Power Query прямо в Excel. Также есть новая возможность управления учетными записями хранилища, как в Office для мобильных устройств. По сути, это переработанное меню «Добавить место», которое позволяет пользователям добавлять собственные и сторонние хранилища, такие как сайт SharePoint, учетная запись OneDrive или OneDrive for Business и Box.Узнать другие подробности можно здесь