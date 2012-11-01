PowerToys получит новые функции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:30
- Просмотров: 170
Microsoft PowerToys, набор утилит для Windows 10 и Windows 11, скоро получит новый набор функций. Мы уже знаем, что Microsoft работает над инструментом, который позволяет вам увидеть, какой процесс предотвращает удаление или переименование файла, и будущие обновления, наконец, добавят резервное копирование настроек и редактор файлов hosts.
Резервное копирование настроек в PowerToys позволит пользователям экспортировать все настройки в отдельный файл и восстанавливать настройки из другого файла. Microsoft также хочет добавить дополнительные функции, такие как автоматическое резервное копирование и восстановление. Новые параметры резервного копирования будут находиться во вкладке «Общие» рядом с параметром, указывающим, где приложение PowerToys должно хранить свои резервные копии.
Помимо возможности резервного копирования настроек PowerToys, приложение скоро получит новую утилиту для редактирования файла hosts. Текущие версии Windows не имеют встроенных инструментов для работы с хостами, поэтому специальная утилита сделает это намного удобнее.
Редактор хостов PowerToys позволит пользователям работать с файлом с помощью удобного пользовательского интерфейса вместо старого доброго блокнота. Утилита может добавлять новые записи и перемещать, фильтровать, отключать и пинговать существующие адреса. Кроме того, вы сможете добавлять комментарии к каждой записи для дополнительного удобства.
Информации о том, когда Microsoft планирует выпустить PowerToys с вышеуказанными улучшениями, пока нет, но эти улучшения не заставят себя долго ждать.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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