PWA-версия Teams теперь общедоступна для пользователей Linux
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:15
- Просмотров: 77
Сегодня Microsoft объявила, что прогрессивное веб-приложение Teams (PWA) для Linux стало широко доступно. Если вы используете Microsoft Edge или Chrome в Linux, вы сможете получить доступ к новому опыту Teams PWA.
«Клиенты Linux, использующие Microsoft Teams для совместной работы и общения, сказали нам, что хотят, чтобы все богатство функций Teams было доступно для их пользователей безопасным способом. Теперь это можно сделать с помощью Teams PWA», - говорит Microsoft.
Благодаря этому пользователи Linux смогут быстрее получать новейшие функции Microsoft Teams, поскольку это устраняет разрыв между десктопным клиентом Teams в Linux и Windows.
Более того, пользователям Linux теперь будут доступны такие функции, как представление галереи, реакции, функция поднятия руки на собраниях и кастомные фоны. Кроме того, опыт PWA также предоставит вам функции настольного приложения, такие как системные уведомления для чата и канала, а также иконку dock с соответствующими элементами управления.
Находясь в браузере Edge, PWA-версию для Linux можно использовать с конфигурацией условного доступа и применять через Endpoint Manager, что, в свою очередь, позволит пользователям безопасно получать доступ к веб-приложению Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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