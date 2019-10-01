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Microsoft Teams позволит пользователям настраивать уведомления ленты активности

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:17
  • Просмотров: 87
Microsoft Teams позволит пользователям настраивать уведомления ленты активности

Microsoft планирует изменить способ работы ленты активности в Microsoft Teams, предоставив пользователям более детальные параметры того, какие типы уведомлений они хотят видеть. В настоящее время лента активности в Teams объединяет@mentions, ответы на сообщения, реакции смайликов и многое другое, и теперь Microsoft хочет устранить риски информационной перегрузки.

Важно отметить, что пользователи Microsoft Teams уже могут настроить, какие уведомления они хотят получать в приложении. Однако в настоящее время пользователи не могут контролировать, что отображается в ленте активности, которая работает как Центр уведомлений.

Чтобы ленту активности более полезным, Microsoft скоро позволит пользователям Teams настраивать уведомления канала активности вручную. «Пользователи смогут изменить тип уведомлений, отображаемых в их ленте активности. Щелкните правой кнопкой мыши элемент ленты, и вы сможете включить/выключить все реакции и выбрать приложения, от которых вы хотите получать уведомления», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.

Новый опыт настройки уведомлений в настоящее время находится в разработке, и ожидается, что он появится в публичной предварительной версии Microsoft Teams в конце этого месяца.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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