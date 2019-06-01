Microsoft Edge позволяет по умолчанию открывать избранное в новой вкладке
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:16
- Просмотров: 80
После релиза Microsoft Edge 110 в Dev Channel и прекращения поддержки Windows 7/ Windows 8 и Windows 8.1 Microsoft объявила о выпуске одной из наиболее востребованных клиентами функций. Microsoft Edge теперь может открывать избранное в новой вкладке, как и Edge Legacy.
Согласно посту на сайте Tech Community, возможность открытия избранного в новой вкладке развертывается сначала для пользователей Dev и Canary. Это часть контролируемого развертывания функций, а это означает, что она может появиться на вашем устройстве через пару дней. Вы можете проверить, позволяет ли ваш Edge Dev или Edge Canary открывать избранное в новой вкладке, перейдя в Настройки> Внешний вид.
Разработчики Microsoft Edge также заняты доработкой других долгожданных функций браузера. Софтверный гигант говорит, что вскоре пользователи cvjuen закрывать вкладки двойным щелчком мыши и выполнять поиск в коллекциях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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