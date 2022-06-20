Edge Canary теперь может закрывать вкладки двойным щелчком
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- Категория: Microsoft
- Дата: 20-06-2022, 22:38
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Одно из последних обновлений Microsoft Edge Canary незаметно представило одну из самых востребованных функций специальных возможностей: двойной щелчок, чтобы закрыть вкладки. Это одна из давних возможностей, о которой пользователи просили более 113 недель. После долгого ожидания эта функция доступна, хотя пока только в канале Canary.
Возможность закрытия вкладок двойным щелчком мыши доступна в настройках специальных возможностей. По умолчанию она отключена, поэтому вам нужно перейти в Настройки> Специальные возможности и включить опцию «Использовать двойной щелчок для закрытия вкладок браузера». После этого дважды щелкните вкладку левой кнопкой мыши, чтобы закрыть ее.
Стоит также упомянуть, что пользователи Edge могут закрыть веб-страницу с помощью средней кнопки (щелчок колеса) или сочетания клавиш Ctrl + W, но некоторые пользователи утверждают, что двойной щелчок является более удобным вариантом. Какими бы ни были ваши предпочтения, Edge Canary теперь позволяет выбирать между ними.
Как и в случае с другими изменениями в канале Canary, двойной щелчок для закрытия вкладок доступен для ограниченного числа инсайдеров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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