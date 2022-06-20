Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Edge Canary теперь может закрывать вкладки двойным щелчком

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 20-06-2022, 22:38
  • Просмотров: 504

Одно из последних обновлений Microsoft Edge Canary незаметно представило одну из самых востребованных функций специальных возможностей: двойной щелчок, чтобы закрыть вкладки. Это одна из давних возможностей, о которой пользователи просили более 113 недель. После долгого ожидания эта функция доступна, хотя пока только в канале Canary.

Возможность закрытия вкладок двойным щелчком мыши доступна в настройках специальных возможностей. По умолчанию она отключена, поэтому вам нужно перейти в Настройки> Специальные возможности и включить опцию «Использовать двойной щелчок для закрытия вкладок браузера». После этого дважды щелкните вкладку левой кнопкой мыши, чтобы закрыть ее.



Стоит также упомянуть, что пользователи Edge могут закрыть веб-страницу с помощью средней кнопки (щелчок колеса) или сочетания клавиш Ctrl + W, но некоторые пользователи утверждают, что двойной щелчок является более удобным вариантом. Какими бы ни были ваши предпочтения, Edge Canary теперь позволяет выбирать между ними.

Как и в случае с другими изменениями в канале Canary, двойной щелчок для закрытия вкладок доступен для ограниченного числа инсайдеров.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary может скрывать строку заголовка браузера при использовании вертикальных вкладок

Microsoft Edge Canary может скрывать строку заголовка браузера при использовании вертикальных вкладок

Пользователи Microsoft Edge Canary теперь могут группировать вкладки

Пользователи Microsoft Edge Canary теперь могут группировать вкладки

Microsoft Edge Canary получил функцию для перемещения вкладок между профилями

Microsoft Edge Canary получил функцию для перемещения вкладок между профилями

Вертикальные вкладки теперь доступны всем пользователям Microsoft Edge Canary и Dev

Вертикальные вкладки теперь доступны всем пользователям Microsoft Edge Canary и Dev

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 78.0.249.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 78.0.249.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 14319
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085