Статистика операционных систем за январь 2023 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:04
  • Просмотров: 145
Статистика операционных систем за январь 2023 года

Компания StatCounter представила статистику операционных систем за январь 2023 года.

• Windows 10 – 68.75%;
• Windows 11 – 18.13%;
• Windows 7 – 9.62%;
• Windows 8.1 – 2.31%;
• Windows 8 – 0.62%;
• Windows XP – 0.45%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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