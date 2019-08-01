Новая функция Microsoft может предоставить вам больше места на экране в Edge
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:34
- Просмотров: 87
Microsoft работает над новой функцией для Microsoft Edge. Это достигается за счет минимального использования панели инструментов. В настоящее время софтверный гигант тестирует функцию с пользователями Edge Canary.
Как описано Microsoft, «минимальный опыт панели инструментов» будет включать изменение, при котором иконка профиля будет перемещена в строку заголовка. Microsoft не упомянула о других изменениях, которые он внесет, но вполне вероятно, что это изменение также повлияет на панель «Избранное». Он может отключить или скрыть панель избранного, пока не будет отключен«минимальный опыт панели инструментов».
В настоящее время Microsoft Edge позволяет включать/отключать полноэкранный режим, но это не похоже на то, что предлагал устаревший Edge. Вход в полноэкранный режим в старом Edge означал, что вам показывали только веб-страницу и ничего больше, тогда как в Edge на базе Chromium это просто большое окно, занимающее все пространство вашего дисплея.
Однако, похоже, что «минимальный опыт панели инструментов» не обещает скрыть все, кроме веб-страницы. Вместо этого, как сообщается, он стремится создать менее загроможденную панель инструментов и, возможно, предоставить больше места на экране. В настоящее время он доступен под флагом под названием «Mинимальный опыт панели инструментов Microsoft Edge».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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