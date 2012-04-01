Microsoft рассылает людям приглашения попробовать полную версию новой поисковой системы Bing

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:55
  • Просмотров: 1

На прошлой неделе Microsoft сделала один из самых больших анонсов за последние годы, представив функцию чат-бота, похожую на ChatGPT, добавленную в поисковую систему Bing. В то время было сказано, что более миллиона человек зарегистрировались, чтобы попробовать новую полную версию Bing, всего через 48 часов после анонса. Теперь, похоже, что первые приглашения проверить поисковую систему были разосланы.

Такие веб-сайты, как PCWorld и Windows Central, сообщили, что некоторые из их читателей получили официальные приглашения от Microsoft опробовать новую поисковую систему Bing, начиная с вечера воскресенья. Неясно, сколько именно приглашений было разослано по электронной почте. Microsoft заявила, что планирует расширить доступ к полной версии Bing для миллионов людей в ближайшие недели.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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