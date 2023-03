Сочетание клавиш «Вставить только текст» в Word

Microsoft рада сообщить, что сочетание клавиш Paste Text Only доступно в Word для Windows и Word для Mac!Было бы здорово, если бы вы могли просто скопировать и вставить текст с веб-сайта в свой документ, и он выглядел бы хорошо? Представьте, что вам не нужно вручную удалять исходное форматирование, такое как размер шрифта, тип или цвет фона.Возможно, вы знакомы с сочетанием клавиш Ctrl + Shift + V (Cmd + Shift + V на Mac) — его также называют «сохранить только текст» или «вставить обычный текст» — из-за его популярности в других приложениях, таких как Microsoft Teams, Word for the web, Google и Gmail. Независимо от того, как вы это называете, сочетание клавиш Paste Text Only теперь доступно в Word для Windows и Word Mac.1. Выберите диапазон текста из текущего документа или другого документа.2. В документе Word поместите курсор туда, где вы хотите, чтобы текст отображался.3. Нажмите Ctrl + Shift + V (Cmd + Shift + V на Mac). Обратите внимание, как вставленный контент соответствует форматированию соседнего текста, а не сохраняет исходный размер шрифта, цвет и т. д.Word существует с 1983 года (в этом году Word исполняется 40 лет!). Это давнее наследие создает прецедент для устоявшихся ожиданий пользователей. Хотя команда инженеров продолжает работать над новыми функциями для улучшения взаимодействия с пользователем с помощью обновленных и более продвинутых технологий, у Microsoft не всегда есть возможность пересмотреть уже существующее поведение.В случае с сочетаниями клавиш отраслевой стандарт отличается от первоначальной реализации этих функций в Word. Действительно, пользователи ожидают, что Ctrl + Shift + V вставит обычный текст, поэтому, когда это не работает, опыт может быть неприятным. Команда Word узнала об этой проблеме от пользователей, поэтому Microsoft обновляет сочетания клавиш в ответ на эти отзывы. Доступность является приоритетом для Word, и Microsoft хочет, чтобы опыт вырезания, копирования и вставки был максимально удобным.При обновлении сочетания клавиш «вставить только текст» некоторые существующие сочетания клавиш изменились. Ниже приведена таблица с полным списком изменений.Чтобы восстановить исходные настройки назначений сочетаний клавиш, вы можете перейти к статье Customize Keyboard Shortcuts . Ниже вы найдете таблицу имен команд, которые вы, возможно, захотите сбросить.Команда Copywrite находится в категории «Общие символы» диалогового окна «Настройка клавиатуры». Все остальные команды можно найти в категории «Все команды».• Чтобы отключить вставку цифр и иконок маркеров в режиме «Вставить только текст»:1. Выберите Файл> Параметры> Дополнительно.2. Перейдите к разделу «Вырезать, скопировать и вставить».3. Снимите флажок Сохранять маркеры и цифры при вставке текста с параметром Сохранять только текст.• Чтобы использовать всплывающее окно «Параметры вставки» для выбора других параметров вставки:1. Вставьте содержимое в свой документ, и обратите внимание, что рядом со вставленным содержимым появится свернутое всплывающее окно «Параметры вставки».2. Нажмите Ctrl, чтобы открыть всплывающее окно «Параметры вставки», или щелкните мышью, чтобы развернуть его.3. Выберите один из доступных вариантов вставки.• Чтобы изменить параметры вставки по умолчанию:1. Выберите в плавающем окне «Параметры вставки» или перейдите в Файл> Параметры> Дополнительно.2. Перейдите в раздел «Вырезать, скопировать и вставить».3. Для каждого варианта вы можете выбрать между «Сохранить исходное форматирование», «Объединить форматирование» или «Сохранить только текст».Эти сочетания клавиш доступны для пользователей M365 Home и M365 Business Standard Beta Channel, использующих:• Windows: Version 16.0.15831.20174 или более поздняя;• Mac: Version 16.67.1113.0 или более поздняя;Узнать другие подробности можно здесь

