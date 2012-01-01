PowerToys получит утилиту Registry Preview
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:24
- Просмотров: 163
Приложение PowerToys продолжает пополняться продвинутыми системными утилитами. Не так давно Microsoft добавила редактор файлов hosts и инструмент мониторинга, который позволяет пользователям проверять, какие процессы используют определенный файл. Сейчас компания и участники проекта с открытым исходным кодом готовят новую утилиту для реестра Windows. Registry Preview позволит вам открыть reg-файл и проверить его содержимое перед добавлением в реестр Windows.
Windows 10 и Windows 11 могут просматривать файлы реестра без дополнительных приложений (просто используйте по умолчанию приложение «Блокнот»). Тем не менее, Registry Preview предложит несколько удобных функций, значительно упрощающих работу с файлами .reg. Например, вы сможете редактировать файлы реестра с помощью более удобного пользовательского интерфейса, вносить изменения в реестр одним щелчком мыши, быстро открывать редактор реестра, просматривать деревья реестра, наблюдать за изменениями в реальном времени и многое другое.
Вот как должна выглядеть утилита Registry Preview (финальная версия может быть изменена):
Помимо открытия .reg-файлов из Registry Preview, PowerToys добавит новую запись в контекстное меню Windows, позволяющую щелкнуть правой кнопкой мыши и открыть .reg-файл в Registry Preview.
Информации о том, когда Microsoft планирует выпустить Registry Preview для широкой публики, пока нет, но это не должно занять много времени. Вы можете отслеживать процесс разработки здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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