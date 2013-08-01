Microsoft добавляет профили электронной почты для пользователей Outlook for Mac

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:04
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Как описано в блоге Microsoft, Outlook for Mac теперь поддерживает различные профили электронной почты.

Если вы переключитесь на один профиль электронной почты, пользователей Mac не будут беспокоить никакие уведомления из других профилей в Outlook. Вы можете переключиться, щелкнув профиль, который хотите использовать, или открыть его на клавиатуре с помощью клавиш Control и Tab.

Microsoft добавляет некоторые другие преимущества профиля электронной почты:

• Оформите свой рабочий профиль в цвет, отличный от вашего личного профиля;
• Переключайтесь между различными Outlook, чтобы поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Например, вы можете переключаться на свой личный профиль каждый будний день после 18:00 и возвращаться к работе в 8:00 следующего дня;
• Настройте столько профилей, сколько вам нужно, чтобы наилучшим образом управлять своим временем и почтовыми ящиками;
• Определите разный внешний вид окна Outlook для разных профилей;
• Свяжите свои учетные записи электронной почты в Outlook for Mac с Focus Filters от Apple;

Новая функция развертывается для инсайдеров, использующих Version 16.70 (Build 23021201) или позже.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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