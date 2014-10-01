Microsoft обновляет веб-версию OneDrive для образовательных и бизнес-клиентов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:37
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В декабре Microsoft выпустила новую версию приложения OneDrive для Windows 11. Сегодня компания анонсировала обновленную веб-версию OneDrive для своих образовательных и бизнес-клиентов, и она доступна прямо сейчас.
В посте в блоге Microsoft говорится:
Новый опыт OneDrive Home сокращает время поиска файлов, поэтому вы можете тратить больше времени на работу. В нашей новой области «Для вас» используются рекомендации по файлам на основе ИИ, чтобы отображать файлы, персонализированные для вас, выводя наиболее актуальный и срочный контент на первое место в вашем OneDrive. Мы также добавили многофункциональную организацию на основе контекста, например представления, которые показывают вам недавние, общие и избранные файлы, а также файлы с собраний. Эти представления помогают быстро вернуться к содержимому. И, наконец, встроенные обновления действий позволяют вам быстро просматривать файлы или сразу переходить к комментариям в файлах, к которым вы хотите обратиться.
В ближайшие недели в новый веб-опыт OneDrive будут добавлены новые функции. Одна из них - новое представление «Общий доступ». Каждый человек сможет увидеть в одном месте все файлы, которыми он поделился.
Еще одна новая функция, которая появится в ближайшем будущем, - это страница представления «Люди». Microsoft заявляет:
Новое представление «Люди» упорядочивает ваши файлы по людям, с которыми вы работаете. Мы создали этот контекстно-зависимый адаптивный опыт, чтобы помочь вам быстро находить файлы, над которыми вы работаете вместе. Вы сможете закрепить людей в верхней части представления для быстрого доступа, а предварительный просмотр действий поможет вам быть в курсе совместной работы без необходимости открытия файла.
Также скоро появится страница представления «Собрания», где пользователи смогут видеть, какие файлы были им переданы на онлайн-собраниях, через заметки или новое приложение Microsoft Loop. Новый OneDrive также добавит такие функции, как фильтрация файлов по типу и использование разных цветов для виртуальных папок. Microsoft позволит пользователям закреплять некоторые файлы как «Избранное», а также создавать ссылки на ярлыки файлов.
Microsoft даже добавит пользователям браузера возможность продолжения работы с сохраненными файлами, даже если они не подключены к Интернету:
«Доступно в автономном режиме» позволит вам выйти в автономный режим и продолжить работу с файлами в браузере, при этом изменения автоматически синхронизируются с OneDrive, как только вы снова подключитесь к сети. Следите за обновлениями.
Microsoft также упоминает, что в OneDrive для работы и учебы появятся рекомендации файлов на базе ИИ, но подробности не раскрываются.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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