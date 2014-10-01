Microsoft обновляет веб-версию OneDrive для образовательных и бизнес-клиентов

Новый опыт OneDrive Home сокращает время поиска файлов, поэтому вы можете тратить больше времени на работу. В нашей новой области «Для вас» используются рекомендации по файлам на основе ИИ, чтобы отображать файлы, персонализированные для вас, выводя наиболее актуальный и срочный контент на первое место в вашем OneDrive. Мы также добавили многофункциональную организацию на основе контекста, например представления, которые показывают вам недавние, общие и избранные файлы, а также файлы с собраний. Эти представления помогают быстро вернуться к содержимому. И, наконец, встроенные обновления действий позволяют вам быстро просматривать файлы или сразу переходить к комментариям в файлах, к которым вы хотите обратиться.

Новое представление «Люди» упорядочивает ваши файлы по людям, с которыми вы работаете. Мы создали этот контекстно-зависимый адаптивный опыт, чтобы помочь вам быстро находить файлы, над которыми вы работаете вместе. Вы сможете закрепить людей в верхней части представления для быстрого доступа, а предварительный просмотр действий поможет вам быть в курсе совместной работы без необходимости открытия файла.

«Доступно в автономном режиме» позволит вам выйти в автономный режим и продолжить работу с файлами в браузере, при этом изменения автоматически синхронизируются с OneDrive, как только вы снова подключитесь к сети. Следите за обновлениями.