Microsoft обновляет веб-версию OneDrive для образовательных и бизнес-клиентов

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:37
  • Просмотров: 0

В декабре Microsoft выпустила новую версию приложения OneDrive для Windows 11. Сегодня компания анонсировала обновленную веб-версию OneDrive для своих образовательных и бизнес-клиентов, и она доступна прямо сейчас.

В посте в блоге Microsoft говорится:

Новый опыт OneDrive Home сокращает время поиска файлов, поэтому вы можете тратить больше времени на работу. В нашей новой области «Для вас» используются рекомендации по файлам на основе ИИ, чтобы отображать файлы, персонализированные для вас, выводя наиболее актуальный и срочный контент на первое место в вашем OneDrive. Мы также добавили многофункциональную организацию на основе контекста, например представления, которые показывают вам недавние, общие и избранные файлы, а также файлы с собраний. Эти представления помогают быстро вернуться к содержимому. И, наконец, встроенные обновления действий позволяют вам быстро просматривать файлы или сразу переходить к комментариям в файлах, к которым вы хотите обратиться.


В ближайшие недели в новый веб-опыт OneDrive будут добавлены новые функции. Одна из них - новое представление «Общий доступ». Каждый человек сможет увидеть в одном месте все файлы, которыми он поделился.



Еще одна новая функция, которая появится в ближайшем будущем, - это страница представления «Люди». Microsoft заявляет:

Новое представление «Люди» упорядочивает ваши файлы по людям, с которыми вы работаете. Мы создали этот контекстно-зависимый адаптивный опыт, чтобы помочь вам быстро находить файлы, над которыми вы работаете вместе. Вы сможете закрепить людей в верхней части представления для быстрого доступа, а предварительный просмотр действий поможет вам быть в курсе совместной работы без необходимости открытия файла.


Также скоро появится страница представления «Собрания», где пользователи смогут видеть, какие файлы были им переданы на онлайн-собраниях, через заметки или новое приложение Microsoft Loop. Новый OneDrive также добавит такие функции, как фильтрация файлов по типу и использование разных цветов для виртуальных папок. Microsoft позволит пользователям закреплять некоторые файлы как «Избранное», а также создавать ссылки на ярлыки файлов.

Microsoft даже добавит пользователям браузера возможность продолжения работы с сохраненными файлами, даже если они не подключены к Интернету:

«Доступно в автономном режиме» позволит вам выйти в автономный режим и продолжить работу с файлами в браузере, при этом изменения автоматически синхронизируются с OneDrive, как только вы снова подключитесь к сети. Следите за обновлениями.


Microsoft также упоминает, что в OneDrive для работы и учебы появятся рекомендации файлов на базе ИИ, но подробности не раскрываются.

Узнать другие подробности можно здесь.




Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft обновила OneDrive для WP

Microsoft обновила OneDrive для WP

Функция «Добавить в OneDrive» стала общедоступной

Функция «Добавить в OneDrive» стала общедоступной

Сервис OneDrive будет интегрирован с Windows 10

Сервис OneDrive будет интегрирован с Windows 10

Microsoft анонсировала обновлённый веб-интерфейс OneDrive

Microsoft анонсировала обновлённый веб-интерфейс OneDrive

Веб-версия OneDrive получит функцию «Избранное» в марте

Веб-версия OneDrive получит функцию «Избранное» в марте




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+6  
Новостей: 14882
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10095