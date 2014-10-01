Microsoft выпускает .NET Framework 4.8.1 для инсайдеров Windows в Release Preview Channel
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:58
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Microsoft объявила о выпуске .NET Framework 4.8.1 для инсайдеров Windows в Release Preview Channel. Обновление предназначено для Windows 11 версии 21H2, Windows 10 версии 21H2 (LTSC) и Windows 10 версии 22H2. Вчера Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 10 версии 21H2, поэтому, скорее всего, это будет последняя версия .NET Framework для этого релиза ОС Windows.
Microsoft анонсировала новые функции для .NET Framework 4.8.1 еще в августе 2022 года. Самым крупным нововведением является встроенная поддержка Arm64 только для пользователей Windows 11. В этом релизе Microsoft также добавила несколько функций специальных возможностей, включая изменения во всплывающих подсказках.
.NET Framework 4.8.1 будет доступна в ближайшем будущем через Центр обновления Windows для Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 (LTSC) и Windows 10 22H2. Она также будет доступна в Microsoft Update Catalog для Windows 11 21H2, Windows 10 21H2 (LTSC), Windows 10 22H2 и Windows Server 2022 (Desktop, Azure Editions), Azure Stack 21H2 и Azure Stack 22H2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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