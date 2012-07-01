Yammer.com переименован в Viva Engage

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:28
  • Просмотров: 1

Веб-опыт Yammer теперь стал Viva Engage.

Кроме того, веб-часть Yammer SharePoint, Yammer Embed, уведомления Outlook и мобильное приложение Yammer были переименованы в Viva Engage.

Когда существующие пользователи Yammer Desktop PWA откроют приложение, они получат запрос на переустановку приложения. Пользователям нужно будет нажать «ОК», и приложение будет переустановлено и переименовано в «Viva Engage (Yammer)».

Если в запросе не отображается логотип Engage, а отображается логотип Yammer (как на изображении ниже), пользователям придется удалить приложение и переустановить его снова.

Более подробную информацию об установке и удалении приложений можно найти здесь:

Edge;
Chrome;
Firefox;

Yammer.com переименован в Viva Engage


Если вам нужна дополнительная информация, просмотрите набор инструментов для ребрендинга, чтобы найти ресурсы, чтобы сообщить об изменениях вашим сотрудникам.



Примечание: URL-адреса доменов и API-интерфейсы не будут переименованы до конца календарного года. URL-адреса будут перенаправляться автоматически. Кроме того, Yammer по-прежнему указан в качестве отправителя уведомлений Outlook, но электронные письма будут содержать брендинг Viva Engage.

Узнать другие подробности можно [u]здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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