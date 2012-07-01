Yammer.com переименован в Viva Engage
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:28
- Просмотров: 1
Веб-опыт Yammer теперь стал Viva Engage.
Кроме того, веб-часть Yammer SharePoint, Yammer Embed, уведомления Outlook и мобильное приложение Yammer были переименованы в Viva Engage.
Когда существующие пользователи Yammer Desktop PWA откроют приложение, они получат запрос на переустановку приложения. Пользователям нужно будет нажать «ОК», и приложение будет переустановлено и переименовано в «Viva Engage (Yammer)».
Если в запросе не отображается логотип Engage, а отображается логотип Yammer (как на изображении ниже), пользователям придется удалить приложение и переустановить его снова.
Более подробную информацию об установке и удалении приложений можно найти здесь:
• Edge;
• Chrome;
• Firefox;
Если вам нужна дополнительная информация, просмотрите набор инструментов для ребрендинга, чтобы найти ресурсы, чтобы сообщить об изменениях вашим сотрудникам.
Примечание: URL-адреса доменов и API-интерфейсы не будут переименованы до конца календарного года. URL-адреса будут перенаправляться автоматически. Кроме того, Yammer по-прежнему указан в качестве отправителя уведомлений Outlook, но электронные письма будут содержать брендинг Viva Engage.
Узнать другие подробности можно [u]здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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