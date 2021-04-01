Microsoft выпустила Viva Engage
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:15
- Просмотров: 101
Microsoft объявила о выпуске Viva Engage, новейшего дополнения к Microsoft Viva. Viva Engage лучше всего можно описать как платформу социальных сетей для людей на вашем рабочем месте — способ взаимодействия людей не слишком отличается от Facebook, поскольку вы можете создавать сообщения, а люди могут комментировать и реагировать на них.
С помощью сообществ небольшие группы на рабочем месте могут создать приватный раздел для себя, чтобы сосредоточиться на своих собственных проектах. Сообщества могут быть основаны на чем угодно. Они не обязательно должны ограничиваться проектами, над которыми вы работаете, но могут использоваться для объединения всех сотрудников на рабочем месте по интересам, даже если они обычно не работают вместе.
Независимо от того, какую социальную платформу вы используете сегодня, вы просто не можете уйти от Stories в верхней части ленты. Viva Engage также не даст вам перерыва, так как в нем есть истории. Существует также вкладка Storyline, где вы можете увидеть сообщения от сверстников и популярные сообщения в сети.
Microsoft заявила, что сегодня Viva Engage будет развернуто для пользователей приложения Yammer Communities. ИТ-администраторы могут развернуть приложение уже сегодня через Teams Admin Center. Используя политики приложений Teams, администраторы могут прикрепить Viva Engage к боковой панели в Teams для рабочего стола и в веб-версии. На мобильных устройствах Viva Engage можно найти через трей приложений в Teams. Администраторы, которые хотят настроить его, могут узнать больше на странице Microsoft Docs.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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