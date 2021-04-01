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У Microsoft Viva теперь более 10 млн ежемесячно активных пользователей

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:32
  • Просмотров: 121

Прошел год с тех пор, как Microsoft запустила Viva, платформу для взаимодействия с сотрудниками, интегрированную в Microsoft Teams, и компания поделилась некоторыми новыми данными, связанными с платформой.

Теперь Microsoft говорит, что у Viva 10 млн ежемесячно активных пользователей. Из этих 10 млн ежемесячно активных пользователей, по словам Microsoft, в эту цифру входят 1000 платящих клиентов. Среди них такие группы, как Blum, Nationwide, Old Mutual, PayPal, REI и Unilever. И эти клиенты отправили более 9 млн хвалебных отзывов, забронировав 48 млрд часов фокусировки в месяц.

За один год Microsoft привлекла более 200 партнерских решений Viva от таких компании, как Accenture/Avanade, EY, KPMG, PwC и Tata Consultancy Services. Но что ждет Viva? В последнем анонсе Microsoft сообщила, что тесно сотрудничает с LinkedIn, чтобы интегрировать LinkedIn Learning и Glint в Viva.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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