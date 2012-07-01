Microsoft рассказала о новых возможностях Yammer Communities, которые появятся в Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:34
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Microsoft объявила, что она предоставляет новые возможности для сообществ и интеграции Viva в различные приложения и службы Microsoft 365, что должно повысить вовлеченность сотрудников и помочь организациям перейти к гибридной работе. Компания также сообщила о новых усовершенствованиях, которые появятся в собраниях Microsoft Teams.
«Использование Yammer увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом и теперь поддерживает десятки миллионов активных пользователей в месяц по всему миру. Новые интеграции и возможности привнесут этот опыт сообщества и масштабируются непосредственно в Viva, предлагая немедленную ценность и возможности роста для наших клиентов. Мы привносим в Viva суперспособности Yammer, в том числе сообщества, открытую беседу и возможности для открытий, - пояснил Джефф Тепер, корпоративный вице-президент Microsoft 365.
Поскольку мир все еще сталкивается с глобальной пандемией, которая сделала гибридную работу новой нормой, Microsoft планирует развернуть интеграцию своего приложения Yammer Communities в Microsoft Viva и других приложениях Office в ближайшие месяцы. Во-первых, в ленте Viva Connections теперь будут представлены все объявления и разговоры сообщества в форме интерактивных обсуждений. Приложение Viva Connections также позволит пользователям комментировать новостные сообщения и взаимодействовать со своими сообществами.
Сотрудники смогут открыть более подробную страницу темы, которая будет включать обсуждения сообщества, карточки вопросов и ответов, а также всю информацию об экспертах, основанную на их участии в сообществах Yammer. На странице Viva Topics сотрудники также увидят возможность задать вопросы, и приложение автоматически назначит специальных экспертов для ответа на них.
Также улучшается приложение Communities для Microsoft Teams, в котором добавлена поддержка некоторых новых функций и возможностей, таких как глубокая привязка, уведомления и предлагаемые сообщества. Microsoft заявляет, что обновляет приложение, чтобы модернизировать дизайн и привести его в соответствие с Microsoft Teams.
Помимо этих улучшений, Microsoft объявила о добавлении сообществ Yammer в Outlook в Интернете. Это новое приложение скоро позволит пользователям Outlook присоединяться к мероприятиям в прямом эфире, взаимодействовать со своими коллегами в беседах и многое другое непосредственно в приложении Outlook. Это обновление также появится в Outlook для Windows позже в этом году.
Microsoft Teams также получает поддержку нового опыта вопросов и ответов, который позволит докладчикам проводить открытые или модерируемые сессии вопросов и ответов во время виртуальных собраний. Благодаря этой функции участники могут задавать вопросы и отвечать на них до и во время собрания.
Приложение позволит назначенным докладчикам/организаторам закреплять сообщения, модерировать чаты, отвечать на экране и выбирать лучшие ответы.
Этот опыт вопросов и ответов в настоящее время доступен в виде приватной предварительной версии, и он начнет развертываться среди широкой публики в следующем месяце. Эта функция может быть полезна для больших собраний, семинаров, общественных мероприятий, презентаций и вебинаров.
Компания также перечисляет две новые функции, которые должны облегчить сотрудничество и общение между членами команды. К ним относится добавление раздела «Подписчики» на страницах тем Yammer, который предоставляет уникальные возможности, такие как возможность следить за определенной темой и находить экспертов и соавторов, которые также следят за ней. Кроме того, существует функция, позволяющая одобренным пользователям Yammer публиковать сообщения от имени кого-то еще в своей организации.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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