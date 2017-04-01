Microsoft начала приостанавливать работу геймеров, которые используют эмуляторы Xbox в розничном режиме
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:24
- Просмотров: 86
За последние несколько месяцев сообщалось, что Microsoft начала бороться с пользователями, которые загружали эмуляторы для запуска игр со старых консолей на своих консолях Xbox, работая в обычном розничном режиме.
Сначала Microsoft просто удалила эти эмуляторы из Xbox Store. Позже некоторые разработчики заявили, что нашли способ избежать обнаружения их эмуляторов компанией Microsoft. Теперь, похоже, что компания серьезно относится к тому, чтобы ее геймеры Xbox не загружали и даже не использовали игровые эмуляторы в розничном режиме.
Windows Central сообщает, что многие геймеры Xbox получили 15-дневную приостановку входа в свою учетную запись только за использование эмуляторов в розничном режиме на своей консоли. Том Уоррен сообщает, что некоторые игроки были полностью забанены, если они загружали эмуляторы розничного режима в Xbox Store.
Урок здесь заключается в том, что Microsoft не хочет иметь дело с программным обеспечением для эмуляции на своих консолях Xbox в обычном розничном режиме. Причины такого реешения, скорее всего, кроются в том, что компания не хочет, чтобы на нее подали в суд Sony, Nintendo или другие издатели игр за разрешение запуска их игр на оборудовании Xbox.
Microsoft по-прежнему разрешает загружать и использовать эмуляторы, если консоль Xbox переключена в режим разработчика. Однако эта опция доступна не на всех рынках Microsoft Xbox. Что еще более важно, включение этой опции стоит $20 при регистрации учетной записи разработчика Xbox.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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