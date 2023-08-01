Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Stormcloud Vapor Special Edition
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- Категория: Microsoft
- Дата: 1-08-2023, 18:33
- Просмотров: 135
Microsoft приготовила подарок для тех, кто ищет более захватывающий контроллер, чем стандартный беспроводной контроллер Robot White или Carbon Black. Новый Xbox Wireless Controller – Stormcloud Vapor Special Edition обещает помочь вам «испарить ваших соперников» благодаря уникальному контроллеру с узором завихрения энергии, вдохновленным облаками и грозовым небом.
Новый контроллер представляет собой стандартный контроллер Microsoft третьего поколения с портом USB-C и специальной кнопкой «Поделиться». В отличие от обычных контроллеров, поставляемых в комплекте с консолями текущего поколения, Stormcloud Vapor Special Edition имеет прорезиненные рукоятки с рисунком для лучшей эргономики во время интенсивного игрового процесса.
Пользователи консолей также получат динамический фон Stormcloud Vapor с завихрениями разных тонов (доступно на Xbox Series X и Xbox Series S). Чтобы изменить фон панели управления, перейдите в Настройки> Основные> Персонализация и нажмите кнопку «Мой фон».
Другие функции включают в себя все, что вам нравится в контроллерах Microsoft: аудиоразъем 3.5 мм, 40 часов автономной работы, настройку с помощью приложения Xbox Accessories, двухпрофильное подключение и совместимость с многочисленными устройствами и платформами. Вы можете использовать геймпад для игр на ПК с Windows 10 и Windows 11, консолях Xbox Series X|S и Xbox One, устройствах Android, iPhone и iPad.
Xbox Wireless Controller – Stormcloud Vapor Special Edition теперь доступен для предварительного заказа на официальном веб-сайте Xbox. Если вы хотите заполучить его, приготовьтесь потратить $69.99.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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