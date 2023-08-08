Будьте организованны с помощью задач в PowerPoint
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- Категория: Microsoft
- Дата: 8-08-2023, 17:18
- Просмотров: 131
Microsoft очень рада сообщить, что теперь вы можете создавать, назначать и решать задачи, не выходя из PowerPoint для Windows, PowerPoint для Mac и веб-версии PowerPoint.
Задачи в PowerPoint
Сотрудничество с другими над вашими слайдами часто требуется, чтобы ваш контент был готов к совместному использованию и представлению. Используя задачи, вы можете оставаться организованным, экономить время и избегать путаницы в том, что нужно сделать, кем и когда.
Как это работает
1. Откройте существующую презентацию PowerPoint и добавьте комментарий, выбрав Вставка> Комментарий.
2. В теле комментария укажите @mention, которому вы хотите назначить задачу, и установите флажок «Назначить», чтобы создать задачу и отправить уведомление по электронной почте ее получателю.
3. Чтобы отметить задачу как выполненную, просто нажмите кнопку «Решить задачу».
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете нажать кнопку «Дополнительные действия потока» и выбрать «Решить задачу».
Доступность
Microsoft развертывает эту функцию для пользователей веб-версии PowerPoint и для инсайдеров, работающих под управлением:
• Windows: Version 2212 (Build 16026.20084) или более поздней версии;
• Mac: Version 16.69 (Build 23010700) или более поздней версии;
Microsoft продолжает улучшать эту функцию и планирует в будущем добавить такие элементы, как сроки выполнения, должности и несколько исполнителей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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