Будьте организованны с помощью задач в PowerPoint

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 8-08-2023, 17:18
  • Просмотров: 131

Microsoft очень рада сообщить, что теперь вы можете создавать, назначать и решать задачи, не выходя из PowerPoint для Windows, PowerPoint для Mac и веб-версии PowerPoint.

Задачи в PowerPoint

Сотрудничество с другими над вашими слайдами часто требуется, чтобы ваш контент был готов к совместному использованию и представлению. Используя задачи, вы можете оставаться организованным, экономить время и избегать путаницы в том, что нужно сделать, кем и когда.

Как это работает

1. Откройте существующую презентацию PowerPoint и добавьте комментарий, выбрав Вставка> Комментарий.



2. В теле комментария укажите @mention, которому вы хотите назначить задачу, и установите флажок «Назначить», чтобы создать задачу и отправить уведомление по электронной почте ее получателю.

Будьте организованны с помощью задач в PowerPoint


3. Чтобы отметить задачу как выполненную, просто нажмите кнопку «Решить задачу».



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете нажать кнопку «Дополнительные действия потока» и выбрать «Решить задачу».



Доступность

Microsoft развертывает эту функцию для пользователей веб-версии PowerPoint и для инсайдеров, работающих под управлением:

• Windows: Version 2212 (Build 16026.20084) или более поздней версии;
• Mac: Version 16.69 (Build 23010700) или более поздней версии;

Microsoft продолжает улучшать эту функцию и планирует в будущем добавить такие элементы, как сроки выполнения, должности и несколько исполнителей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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