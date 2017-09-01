Microsoft работает с Open Web Docs над обновлением документации Progressive Web Apps
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:27
- Просмотров: 107
Еще в 2018 году Microsoft объявила, что начнет внедрять прогрессивные веб-приложения (PWA) в Windows 10. С тех пор PWA пользуются успехом как в Windows 10, так и в Windows 11, и их можно загрузить как из Microsoft Store, так и из таких браузеров, как Microsoft Edge. Действительно, всего несколько недель назад Microsoft объявила, что разработчики PWA-приложений могут адаптировать свои приложения для работы на боковой панели Edge.
Однако разработчикам, которые действительно хотят создавать PWA-приложения для работы с Edge и Windows 10 и Windows 11, приходилось иметь дело с документацией и учебными пособиями с сайта MDN, которые в большинстве случаев давно не обновлялись. Теперь это изменилось благодаря новому партнерству между Microsoft и членами коллектива Open Web Docs.
В посте в блоге Microsoft заявила:
Документы MDN PWA были отличным ресурсом для веб-разработчиков, и мы увидели возможность их обновления, чтобы отразить новые возможности, лучшие практики и новые тенденции разработчиков и пользователей за пределами мобильных устройств. С помощью этого обновления мы хотели убедиться, что новый контент будет актуален для всех разработчиков, на какие бы устройства, платформы или браузеры они ни ориентировались. В конце концов, создание приложения с помощью технологий PWA — это отличный способ создания потрясающей среды, аналогичной операционной системе, для всех ваших пользователей на настольных компьютерах, мобильных устройствах и устройствах всех типов, используя всего одну кодовую базу.
Заинтересованные разработчики теперь могут перейти на обновленную страницу MDN Progressive Web Apps, чтобы получить информацию, необходимую им для начала создания PWA. Вы также можете принять участие в некоммерческой группе Open Web Doc несколькими способами, включая пожертвование.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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