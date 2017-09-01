Microsoft работает с Open Web Docs над обновлением документации Progressive Web Apps

Документы MDN PWA были отличным ресурсом для веб-разработчиков, и мы увидели возможность их обновления, чтобы отразить новые возможности, лучшие практики и новые тенденции разработчиков и пользователей за пределами мобильных устройств. С помощью этого обновления мы хотели убедиться, что новый контент будет актуален для всех разработчиков, на какие бы устройства, платформы или браузеры они ни ориентировались. В конце концов, создание приложения с помощью технологий PWA — это отличный способ создания потрясающей среды, аналогичной операционной системе, для всех ваших пользователей на настольных компьютерах, мобильных устройствах и устройствах всех типов, используя всего одну кодовую базу.

Еще в 2018 году Microsoft объявила, что начнет внедрять прогрессивные веб-приложения (PWA) в Windows 10. С тех пор PWA пользуются успехом как в Windows 10, так и в Windows 11, и их можно загрузить как из Microsoft Store, так и из таких браузеров, как Microsoft Edge. Действительно, всего несколько недель назад Microsoft объявила, что разработчики PWA-приложений могут адаптировать свои приложения для работы на боковой панели Edge.Однако разработчикам, которые действительно хотят создавать PWA-приложения для работы с Edge и Windows 10 и Windows 11, приходилось иметь дело с документацией и учебными пособиями с сайта MDN, которые в большинстве случаев давно не обновлялись. Теперь это изменилось благодаря новому партнерству между Microsoft и членами коллектива Open Web Docs.В посте в блоге Microsoft заявила:Заинтересованные разработчики теперь могут перейти на обновленную страницу MDN Progressive Web Apps , чтобы получить информацию, необходимую им для начала создания PWA. Вы также можете принять участие в некоммерческой группе Open Web Doc несколькими способами, включая пожертвование.Узнать другие подробности можно здесь