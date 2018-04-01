Microsoft добавляет виджет Teams Play Together в Xbox Game Bar

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:54
  • Просмотров: 130

Еще в марте 2021 года, как раз в то время, когда Microsoft находилась на завершающей стадии разработки Windows 11, покупка Discord была потенциально возможна.

Компания проявила интерес, и в отчетах предполагалось, что приобретение может состояться, если Microsoft заплатит около $10 млрд. Хотя изначально ожидалось, что Microsoft успешно приобретет Discord к апрелю 2021 года, эти планы провалились, поскольку Discord выбрала IPO.

Вероятно, было бы неплохо предположить, что Microsoft объединила бы сервисы и функции Discord со своей Xbox Game Bar, чтобы предложить геймерам больше возможностей. Таким образом, хотя приобретение не состоялось, Microsoft, тем не менее, расширяет возможности своей Xbox Game Bar Xbox с помощью виджета Microsoft Teams Play Together. По сути, это расширяет возможности игровой панели, добавляя к ней видеочат Teams. Однако он отличается от более ранней функции Teams Games for Work.

В описании приложения поясняется, что пользователи могут делиться своим игровым процессом через Teams:

Описание

Xbox Game Bar и Microsoft Teams (бесплатно) объединились вместе, чтобы у вас и ваших друзей было место, где можно пообщаться, наблюдая за играми и играя в них. Вам нужно будет создать или войти в свою личную учетную запись Microsoft, чтобы получить виджет Teams Play Together. Демонстрируйте свой игровой процесс через Teams, играя на ПК с Windows 11, и продолжайте общение с помощью видеовызовов, которые вы увидите через оверлей видео на игровой панели.


Хотя в описании указана Windows 11, приложение работает и в Windows 10. Системные требования приведены ниже:

Системные требования

• Доступно на: ПК;
• ОС: Windows 10 версии 17763.0 или выше;
• Архитектура: х86, х64;
• Клавиатура: Не указано;
• Мышь: Не указано;
• Камера: Не указано;




Функции приложения приведены ниже:

Функции

• Смотрите видео друзей, наложенные поверх игры;
• Создавайте и делитесь ссылкой с кем угодно на любом устройстве;
• К вашему вызову могут присоединиться до 20 человек;
• Продолжить разговор после вызова через чат;


Teams Play Together можно загрузить из Microsoft Store по этой ссылке. Как упоминалось в описании выше, требуется учетная запись Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Голосовой чат Discord теперь доступен для некоторых инсайдеров Xbox

Голосовой чат Discord теперь доступен для некоторых инсайдеров Xbox

Компания Microsoft ведёт переговоры о приобретении Discord более чем за $10 млрд

Компания Microsoft ведёт переговоры о приобретении Discord более чем за $10 млрд

Microsoft отложила добавление EA Play в Xbox Game Pass для ПК на 2021 год

Microsoft отложила добавление EA Play в Xbox Game Pass для ПК на 2021 год

Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox One Alpha

Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox One Alpha

Компания Microsoft объявила о сотрудничестве между Xbox и Discord

Компания Microsoft объявила о сотрудничестве между Xbox и Discord




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 54
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 15052
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10098