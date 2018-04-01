Microsoft добавляет виджет Teams Play Together в Xbox Game Bar
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:54
- Просмотров: 130
Еще в марте 2021 года, как раз в то время, когда Microsoft находилась на завершающей стадии разработки Windows 11, покупка Discord была потенциально возможна.
Компания проявила интерес, и в отчетах предполагалось, что приобретение может состояться, если Microsoft заплатит около $10 млрд. Хотя изначально ожидалось, что Microsoft успешно приобретет Discord к апрелю 2021 года, эти планы провалились, поскольку Discord выбрала IPO.
Вероятно, было бы неплохо предположить, что Microsoft объединила бы сервисы и функции Discord со своей Xbox Game Bar, чтобы предложить геймерам больше возможностей. Таким образом, хотя приобретение не состоялось, Microsoft, тем не менее, расширяет возможности своей Xbox Game Bar Xbox с помощью виджета Microsoft Teams Play Together. По сути, это расширяет возможности игровой панели, добавляя к ней видеочат Teams. Однако он отличается от более ранней функции Teams Games for Work.
В описании приложения поясняется, что пользователи могут делиться своим игровым процессом через Teams:
Описание
Xbox Game Bar и Microsoft Teams (бесплатно) объединились вместе, чтобы у вас и ваших друзей было место, где можно пообщаться, наблюдая за играми и играя в них. Вам нужно будет создать или войти в свою личную учетную запись Microsoft, чтобы получить виджет Teams Play Together. Демонстрируйте свой игровой процесс через Teams, играя на ПК с Windows 11, и продолжайте общение с помощью видеовызовов, которые вы увидите через оверлей видео на игровой панели.
Xbox Game Bar и Microsoft Teams (бесплатно) объединились вместе, чтобы у вас и ваших друзей было место, где можно пообщаться, наблюдая за играми и играя в них. Вам нужно будет создать или войти в свою личную учетную запись Microsoft, чтобы получить виджет Teams Play Together. Демонстрируйте свой игровой процесс через Teams, играя на ПК с Windows 11, и продолжайте общение с помощью видеовызовов, которые вы увидите через оверлей видео на игровой панели.
Хотя в описании указана Windows 11, приложение работает и в Windows 10. Системные требования приведены ниже:
Системные требования
• Доступно на: ПК;
• ОС: Windows 10 версии 17763.0 или выше;
• Архитектура: х86, х64;
• Клавиатура: Не указано;
• Мышь: Не указано;
• Камера: Не указано;
• Доступно на: ПК;
• ОС: Windows 10 версии 17763.0 или выше;
• Архитектура: х86, х64;
• Клавиатура: Не указано;
• Мышь: Не указано;
• Камера: Не указано;
Функции приложения приведены ниже:
Функции
• Смотрите видео друзей, наложенные поверх игры;
• Создавайте и делитесь ссылкой с кем угодно на любом устройстве;
• К вашему вызову могут присоединиться до 20 человек;
• Продолжить разговор после вызова через чат;
• Смотрите видео друзей, наложенные поверх игры;
• Создавайте и делитесь ссылкой с кем угодно на любом устройстве;
• К вашему вызову могут присоединиться до 20 человек;
• Продолжить разговор после вызова через чат;
Teams Play Together можно загрузить из Microsoft Store по этой ссылке. Как упоминалось в описании выше, требуется учетная запись Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 54
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 54
Роботы: Yandex Google
+6Новостей: 15052
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10098