Microsoft добавляет виджет Teams Play Together в Xbox Game Bar

Описание



Xbox Game Bar и Microsoft Teams (бесплатно) объединились вместе, чтобы у вас и ваших друзей было место, где можно пообщаться, наблюдая за играми и играя в них. Вам нужно будет создать или войти в свою личную учетную запись Microsoft, чтобы получить виджет Teams Play Together. Демонстрируйте свой игровой процесс через Teams, играя на ПК с Windows 11, и продолжайте общение с помощью видеовызовов, которые вы увидите через оверлей видео на игровой панели.

Системные требования



• Доступно на: ПК;

• ОС: Windows 10 версии 17763.0 или выше;

• Архитектура: х86, х64;

• Клавиатура: Не указано;

• Мышь: Не указано;

• Камера: Не указано;

Функции



• Смотрите видео друзей, наложенные поверх игры;

• Создавайте и делитесь ссылкой с кем угодно на любом устройстве;

• К вашему вызову могут присоединиться до 20 человек;

• Продолжить разговор после вызова через чат;