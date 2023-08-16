Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.4

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:30
  • Просмотров: 49
Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.4

Компания Microsoft объявила о выпуске предварительной версии 0.4 приложения Dev Home.

Улучшения доступности

• Теперь вы можете перемещаться по виджетам с помощью клавиатуры, используя Tab и клавиши со стрелками влево и вправо;
• Диктор теперь будет правильно читать имена доступных виджетов в диалоговом окне «Добавить виджеты»;
• Навигация между режимами сканирования и без сканирования теперь согласована;
• Теперь баннер можно прокручивать при увеличении 200%;

Разные улучшения

• Приложение Dev Home теперь указывает, запущена ли оно от имени администратора;
• Диаграммы виджетов теперь используют SVG для рендеринга;
• Описание приложений для восстановления теперь включает дату последнего изменения;
• Кнопки закрытия теперь имеют одинаковый стиль во всем пользовательском интерфейсе;

Исправления ошибок

• Текст баннера будет правильно выровнен на языках с письмом справа налево;
• Приложение Dev Home теперь должно оставаться отзывчивым после закрытия диалогового окна выбора файлов;
• Dev Home выводится на передний план, когда второй экземпляр открывается с перенаправлением;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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