Доступ и изучение надстроек Office в веб-версиях Word, Excel и PowerPoint и Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:33
- Просмотров: 115
Microsoft рада поделиться с вами новым местом для изучения и управления надстройками Office в веб-версиях Word, Excel и PowerPoint и Windows.
Доступ и изучение надстроек Office
Во вкладке «Главная» появилась новая кнопка, с помощью которой можно легко находить, устанавливать и получать доступ к надстройкам Office в Word, Excel и PowerPoint.
Надстройки Office — это программные расширения, которые добавляют дополнительные функции к приложениям Microsoft Office, таким как Word, Excel и PowerPoint. Например, надстройка Office может добавить новый инструмент для форматирования текста или новую функцию для анализа данных. Большинство надстроек Office разработаны сторонними разработчиками, их можно загрузить и установить из Microsoft Office Store.
Как это работает
1. Создайте или откройте существующий документ, рабочий лист или презентацию.
2. Перейдите в Главная > Надстройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете выбрать Файл> Получить надстройки.
Установленные вами надстройки появятся в разделе Мои надстройки. Появится экран «Получить надстройки» с описаниями и звездными рейтингами от пользователей Microsoft 365.
Сценарии, которые можно попробовать
Управлять установленными надстройками можно двумя способами:
• Выберите Файл> Получить надстройки> Управление моими надстройками$
• Выберите Главная> Надстройки> Просмотреть все.
Управляйте своими надстройками, организуя их в предпочтительном порядке, находя данные об использовании, чтобы определить, какие другие надстройки могут быть полезны, и устанавливая надстройки для улучшения безопасности и производительности вашего устройства.
Доступность
Эта функция доступна для всех пользователей веб-версий Word, Excel и PowerPoint, а также пользователей Windows, работающих под управлением:
• Windows: Version 2301 (Build 16026.20146) или более поздней версии;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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