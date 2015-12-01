Доступ и изучение надстроек Office в веб-версиях Word, Excel и PowerPoint и Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:33
  • Просмотров: 115

Microsoft рада поделиться с вами новым местом для изучения и управления надстройками Office в веб-версиях Word, Excel и PowerPoint и Windows.

Доступ и изучение надстроек Office

Во вкладке «Главная» появилась новая кнопка, с помощью которой можно легко находить, устанавливать и получать доступ к надстройкам Office в Word, Excel и PowerPoint.

Надстройки Office — это программные расширения, которые добавляют дополнительные функции к приложениям Microsoft Office, таким как Word, Excel и PowerPoint. Например, надстройка Office может добавить новый инструмент для форматирования текста или новую функцию для анализа данных. Большинство надстроек Office разработаны сторонними разработчиками, их можно загрузить и установить из Microsoft Office Store.

Как это работает

1. Создайте или откройте существующий документ, рабочий лист или презентацию.
2. Перейдите в Главная > Надстройки.



ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете выбрать Файл> Получить надстройки.



Установленные вами надстройки появятся в разделе Мои надстройки. Появится экран «Получить надстройки» с описаниями и звездными рейтингами от пользователей Microsoft 365.



Сценарии, которые можно попробовать

Управлять установленными надстройками можно двумя способами:

• Выберите Файл> Получить надстройки> Управление моими надстройками$
• Выберите Главная> Надстройки> Просмотреть все.



Управляйте своими надстройками, организуя их в предпочтительном порядке, находя данные об использовании, чтобы определить, какие другие надстройки могут быть полезны, и устанавливая надстройки для улучшения безопасности и производительности вашего устройства.



Доступность

Эта функция доступна для всех пользователей веб-версий Word, Excel и PowerPoint, а также пользователей Windows, работающих под управлением:

• Windows: Version 2301 (Build 16026.20146) или более поздней версии;

Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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