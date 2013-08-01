Microsoft планирует вскоре добавить нативный перевод в веб-версию Outlook

В Outlook вы можете переводить слова, фразы и полные сообщения, когда они вам нужны. Вы также можете настроить Outlook на автоматический перевод получаемых вами сообщений на другие языки. Когда вы получаете сообщение электронной почты на другом языке, в верхней части сообщения вы увидите запрос с вопросом, хотите ли вы, чтобы Outlook перевел его на предпочитаемый вами язык.

Microsoft работает над новой функцией, которая очень скоро обеспечит нативный перевод электронной почты в веб-версии Outlook. Эта функция уже доступна для приложений Outlook на Windows и Mac, а вскоре появится и в Интернете.Microsoft недавно обновила страницу дорожной карты Microsoft 365, включив в нее запись «Переводчик для веб-версии Outlook».Microsoft предложит пользователям несколько способов перевода электронной почты в веб-версии Outlook. Среди них - использование нативного переводчика вверху или перевод определенных слов или предложений путем выделения текста в электронном письме.Microsoft отмечает , что добавит вверху запрос, спрашивающий пользователей, хотят ли они перевести электронное письмо. Он также будет предлагать такие параметры, как «всегда переводить электронное письмо» и «никогда не переводить электронное письмо», чтобы записывать предпочтения пользователя на будущее. После перевода Outlook будет кэшировать данные в течение 15 дней, поэтому пользователю не придется снова переводить электронное письмо, и он сможет видеть переведенную версию на ходу.В записи дорожной карты отмечается, что Microsoft планирует выпустить новую функцию в сентябре 2023 года.После развертывания вы сможете использовать эту функцию в веб-версии Outlook. Если по какой-то причине вы не видите опцию «Перевести» в электронном письме, вы можете перевести электронное письмо вручную, используя опцию «Перевести» во вкладке «Главная». Вы также можете перейти в Главная> Перевод> Настройки перевода, чтобы изменить настройки, а также установить предпочитаемый язык.Узнать другие подробности можно здесь