Microsoft планирует вскоре добавить нативный перевод в веб-версию Outlook
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:26
- Просмотров: 102
Microsoft работает над новой функцией, которая очень скоро обеспечит нативный перевод электронной почты в веб-версии Outlook. Эта функция уже доступна для приложений Outlook на Windows и Mac, а вскоре появится и в Интернете.
Microsoft недавно обновила страницу дорожной карты Microsoft 365, включив в нее запись «Переводчик для веб-версии Outlook».
В Outlook вы можете переводить слова, фразы и полные сообщения, когда они вам нужны. Вы также можете настроить Outlook на автоматический перевод получаемых вами сообщений на другие языки. Когда вы получаете сообщение электронной почты на другом языке, в верхней части сообщения вы увидите запрос с вопросом, хотите ли вы, чтобы Outlook перевел его на предпочитаемый вами язык.
Microsoft предложит пользователям несколько способов перевода электронной почты в веб-версии Outlook. Среди них - использование нативного переводчика вверху или перевод определенных слов или предложений путем выделения текста в электронном письме.
Microsoft отмечает, что добавит вверху запрос, спрашивающий пользователей, хотят ли они перевести электронное письмо. Он также будет предлагать такие параметры, как «всегда переводить электронное письмо» и «никогда не переводить электронное письмо», чтобы записывать предпочтения пользователя на будущее. После перевода Outlook будет кэшировать данные в течение 15 дней, поэтому пользователю не придется снова переводить электронное письмо, и он сможет видеть переведенную версию на ходу.
В записи дорожной карты отмечается, что Microsoft планирует выпустить новую функцию в сентябре 2023 года.
После развертывания вы сможете использовать эту функцию в веб-версии Outlook. Если по какой-то причине вы не видите опцию «Перевести» в электронном письме, вы можете перевести электронное письмо вручную, используя опцию «Перевести» во вкладке «Главная». Вы также можете перейти в Главная> Перевод> Настройки перевода, чтобы изменить настройки, а также установить предпочитаемый язык.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Microsoft Outlook для Windows скоро позволит отправлять электронную почту с псевдонима учетной записи
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 15083
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10098