Microsoft планирует вскоре добавить нативный перевод в веб-версию Outlook

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:26
  • Просмотров: 102

Microsoft работает над новой функцией, которая очень скоро обеспечит нативный перевод электронной почты в веб-версии Outlook. Эта функция уже доступна для приложений Outlook на Windows и Mac, а вскоре появится и в Интернете.

Microsoft недавно обновила страницу дорожной карты Microsoft 365, включив в нее запись «Переводчик для веб-версии Outlook».

В Outlook вы можете переводить слова, фразы и полные сообщения, когда они вам нужны. Вы также можете настроить Outlook на автоматический перевод получаемых вами сообщений на другие языки. Когда вы получаете сообщение электронной почты на другом языке, в верхней части сообщения вы увидите запрос с вопросом, хотите ли вы, чтобы Outlook перевел его на предпочитаемый вами язык.


Microsoft предложит пользователям несколько способов перевода электронной почты в веб-версии Outlook. Среди них - использование нативного переводчика вверху или перевод определенных слов или предложений путем выделения текста в электронном письме.

Microsoft отмечает, что добавит вверху запрос, спрашивающий пользователей, хотят ли они перевести электронное письмо. Он также будет предлагать такие параметры, как «всегда переводить электронное письмо» и «никогда не переводить электронное письмо», чтобы записывать предпочтения пользователя на будущее. После перевода Outlook будет кэшировать данные в течение 15 дней, поэтому пользователю не придется снова переводить электронное письмо, и он сможет видеть переведенную версию на ходу.

В записи дорожной карты отмечается, что Microsoft планирует выпустить новую функцию в сентябре 2023 года.

После развертывания вы сможете использовать эту функцию в веб-версии Outlook. Если по какой-то причине вы не видите опцию «Перевести» в электронном письме, вы можете перевести электронное письмо вручную, используя опцию «Перевести» во вкладке «Главная». Вы также можете перейти в Главная> Перевод> Настройки перевода, чтобы изменить настройки, а также установить предпочитаемый язык.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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