Перевод стенограммы в реальном времени для пользователей Teams Premium

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:24
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Microsoft очень рада сообщить, что пользователи Microsoft Teams Public Preview и Microsoft 365 Targeted Release с лицензией Teams Premium теперь могут использовать стенограмму, переведенную в реальном времени, на собраниях Teams.

Перевод стенограммы в реальном времени для пользователей Teams Premium

Теперь у пользователей Teams Premium есть возможность перевода стенограммы собрания на другой язык, отличный от того, на котором первоначально говорили на собрании. Вы можете выбрать один из более чем 30 поддерживаемых в настоящее время языков. Стенограмма отображается на боковой панели собрания, что позволяет сделать собрание более продуктивным и инклюзивным.

Как это работает

1. Находясь на собрании Teams, перейдите в раздел «Собрание».
2. Выберите Дополнительно (…)> Записать и расшифровать> Начать расшифровку.
3. Когда в правой части панели собрания появится расшифровка, выберите Настройки> Расшифровка> Язык расшифровки и выберите язык расшифровки, на котором вы хотите расшифровать собрание.



ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию расшифровка в реальном времени отображается на том языке, который выбран в качестве разговорного языка в окне расшифровки, и участники собрания будут видеть этот язык.



4. Чтобы увидеть как оригинальный язык, так и перевод, переключите кнопку «Показать оригинал и перевод».

ПРИМЕЧАНИЕ: В Центре администрирования Teams администраторы могут включать или отключать опцию расшифровки в политике собраний в Собрания> Политики собраний. По умолчанию для этой опции установлено значение ВЫКЛ.

• Чтобы узнать больше о настройке расшифровки и субтитров для собраний Teams, перейдите на страницу Configure transcription and captions for Teams meetings;
• Чтобы начать работу с Microsoft Teams Premium, перейдите на страницу https://aka.ms/SetupTeamsPremium;

Доступность

Чтобы использовать эту функцию, пользователи должны быть участниками Teams Public Preview или Microsoft 365 Targeted Release, иметь лицензию Teams Premium и использовать клиент Teams для Windows, macOS или веб-версию (Edge, Chrome). Другие участники собрания не обязаны быть участниками Teams Public Preview.

Чтобы включить в вашем клиенте Teams общедоступную предварительную версию, ИТ-администраторам необходимо установить политику обновлений, которая включает отображение функций предварительной версии. Узнайте, как это сделать, в статье Public Preview in Microsoft Teams.

Для Targeted Release глобальные администраторы могут перейти в Центр администрирования Microsoft 365 и выбрать, кому предоставить доступ к Targeted Release, либо подключить к Targeted Release всю организацию. Подробнее о настройке опции релиза в Центре администрирования можно узнать здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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