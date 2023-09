Перевод стенограммы в реальном времени для пользователей Teams Premium

Microsoft очень рада сообщить, что пользователи Microsoft Teams Public Preview и Microsoft 365 Targeted Release с лицензией Teams Premium теперь могут использовать стенограмму, переведенную в реальном времени, на собраниях Teams.Теперь у пользователей Teams Premium есть возможность перевода стенограммы собрания на другой язык, отличный от того, на котором первоначально говорили на собрании. Вы можете выбрать один из более чем 30 поддерживаемых в настоящее время языков. Стенограмма отображается на боковой панели собрания, что позволяет сделать собрание более продуктивным и инклюзивным.1. Находясь на собрании Teams, перейдите в раздел «Собрание».2. Выберите Дополнительно (…)> Записать и расшифровать> Начать расшифровку.3. Когда в правой части панели собрания появится расшифровка, выберите Настройки> Расшифровка> Язык расшифровки и выберите язык расшифровки, на котором вы хотите расшифровать собрание.По умолчанию расшифровка в реальном времени отображается на том языке, который выбран в качестве разговорного языка в окне расшифровки, и участники собрания будут видеть этот язык.4. Чтобы увидеть как оригинальный язык, так и перевод, переключите кнопку «Показать оригинал и перевод».В Центре администрирования Teams администраторы могут включать или отключать опцию расшифровки в политике собраний в Собрания> Политики собраний. По умолчанию для этой опции установлено значение ВЫКЛ.• Чтобы узнать больше о настройке расшифровки и субтитров для собраний Teams, перейдите на страницу Configure transcription and captions for Teams meetings • Чтобы начать работу с Microsoft Teams Premium, перейдите на страницу https://aka.ms/SetupTeamsPremium Чтобы использовать эту функцию, пользователи должны быть участниками Teams Public Preview или Microsoft 365 Targeted Release, иметь лицензию Teams Premium и использовать клиент Teams для Windows, macOS или веб-версию (Edge, Chrome). Другие участники собрания не обязаны быть участниками Teams Public Preview.Чтобы включить в вашем клиенте Teams общедоступную предварительную версию, ИТ-администраторам необходимо установить политику обновлений, которая включает отображение функций предварительной версии. Узнайте, как это сделать, в статье Public Preview in Microsoft Teams Для Targeted Release глобальные администраторы могут перейти в Центр администрирования Microsoft 365 и выбрать, кому предоставить доступ к Targeted Release, либо подключить к Targeted Release всю организацию. Подробнее о настройке опции релиза в Центре администрирования можно узнать здесь Узнать другие подробности можно здесь