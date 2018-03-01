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Языковой перевод теперь общедоступен для собраний Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:52
  • Просмотров: 63

Microsoft объявила об общедоступности языкового перевода на собраниях Microsoft Teams в попытке удовлетворить потребности многонациональных и многоязычных корпораций, а также предприятий, работающих по всему миру, и упростить общение в виртуальном мире на разных языках.

Языковой перевод теперь общедоступен для собраний Microsoft Teams


Благодаря функции языкового перевода профессиональные переводчики смогут переводить сообщение говорящего на другой язык, не прерывая его. Поскольку эта функция обеспечивает синхронный перевод, участники, чье средство общения не совпадает по языку, также могут эффективно сотрудничать друг с другом.

Кроме того, для обеспечения инклюзивности языковой перевод позволит пользователям слушать собрание на предпочитаемом ими языке, сотрудничать на многоязычных собраниях и делать разговорный контент доступным для всех участников. Используя эту функцию, организаторы смогут приглашать переводчиков на совещание из опций совещания, а переводчики смогут приступить к переводу сразу после присоединения к собранию.



Если для собрания включен языковой перевод, присоединяющиеся к нему участники будут иметь возможность выбора языкового канала для прослушивания во время собрания. Это позволит им слышать перевод переводчика громче, чем говорящего. Чтобы узнать больше об этой функции, перейдите на специальную веб-страницу здесь.

Ранее Microsoft также представила функцию перевода на человеческий язык в реальном времени для запланированных собраний Teams, чтобы преодолеть языковые барьеры.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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