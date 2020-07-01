Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Teams для iOS и Android теперь может переводить все сообщения

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:17
  • Просмотров: 85

В прошлом месяце Microsoft объявила, что новые возможности перевода по запросу появятся в каналах Teams на мобильных устройствах. Эта функция начала развертываться как для пользователей Android, так и для пользователей iOS пару недель назад, и теперь она доступна для всех пользователей.

Мобильные приложения Microsoft Teams уже позволяют пользователям переводить приватные сообщения чата. Этот выпуск расширяет функциональность перевода на каналы, позволяя пользователям переводить сообщения и ответы на другом языке на предпочитаемый ими язык. Эта функция может быть удобна для людей, которые работают с удаленными командами, и она должна способствовать сотрудничеству по всему миру.

Чтобы перевести сообщение канала, пользователям сначала необходимо включить параметр «Перевод» в настройках. После включения нажмите и удерживайте полученное сообщение на другом языке, а затем выберите «Перевести», как показано на скриншоте выше. Приложение мгновенно переведет сообщение на предпочитаемый пользователями язык. Однако они также могут вернуть переведенное сообщение на исходный язык, выбрав сообщение и нажав опцию «Просмотреть исходный (язык)».

В настоящее время возможность перевода по запросу в Microsoft Teams поддерживает более 70 языков, включая китайский, французский, немецкий, корейский и хинди. Вы можете найти полный список поддерживаемых языков на этой странице. Эта функция включена по умолчанию для всех пользователей, и администраторам Office 365 потребуется отключить её вручную.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams добавляет встроенный перевод сообщений чата на Android

Microsoft Teams добавляет встроенный перевод сообщений чата на Android

Microsoft Teams для Android и iOS получит функцию встроенного перевода сообщений в каналах

Microsoft Teams для Android и iOS получит функцию встроенного перевода сообщений в каналах

Microsoft Teams получит опцию контролируемого чата в следующем месяце

Microsoft Teams получит опцию контролируемого чата в следующем месяце

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Teams получит новый опыт обмена файлами и перевод сообщений по умолчанию в августе

Microsoft Teams получит новый опыт обмена файлами и перевод сообщений по умолчанию в августе




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+8  
Новостей: 13497
+1  
Комментариев: 39453
+0  
Пользователей: 10066