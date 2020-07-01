Microsoft Teams для iOS и Android теперь может переводить все сообщения
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:17
- Просмотров: 85
В прошлом месяце Microsoft объявила, что новые возможности перевода по запросу появятся в каналах Teams на мобильных устройствах. Эта функция начала развертываться как для пользователей Android, так и для пользователей iOS пару недель назад, и теперь она доступна для всех пользователей.
Мобильные приложения Microsoft Teams уже позволяют пользователям переводить приватные сообщения чата. Этот выпуск расширяет функциональность перевода на каналы, позволяя пользователям переводить сообщения и ответы на другом языке на предпочитаемый ими язык. Эта функция может быть удобна для людей, которые работают с удаленными командами, и она должна способствовать сотрудничеству по всему миру.
Чтобы перевести сообщение канала, пользователям сначала необходимо включить параметр «Перевод» в настройках. После включения нажмите и удерживайте полученное сообщение на другом языке, а затем выберите «Перевести», как показано на скриншоте выше. Приложение мгновенно переведет сообщение на предпочитаемый пользователями язык. Однако они также могут вернуть переведенное сообщение на исходный язык, выбрав сообщение и нажав опцию «Просмотреть исходный (язык)».
В настоящее время возможность перевода по запросу в Microsoft Teams поддерживает более 70 языков, включая китайский, французский, немецкий, корейский и хинди. Вы можете найти полный список поддерживаемых языков на этой странице. Эта функция включена по умолчанию для всех пользователей, и администраторам Office 365 потребуется отключить её вручную.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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