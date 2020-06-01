Анимированные фоны на собраниях Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:57
- Просмотров: 99
Microsoft рада сообщить, что пользователи Microsoft Teams Public Preview теперь могут использовать анимированные фоны на собраниях.
Анимированные фоны в Teams
Функция анимированных фонов в собраниях Teams позволяет заменить существующий фон динамической анимацией для создания более иммерсивной виртуальной среды. Она предлагает различные варианты для улучшения опыта собраний с творческим подходом и персонализацией в зависимости от того, что вы хотите. В настоящее время поддерживаются только предварительно определенные фоны от Microsoft.
Как это работает
• Перед началом собрания на экране предварительного присоединения выберите Эффекты и аватары> Видеоэффекты и выберите новый анимированный фон, обозначенный маленькой иконкой видео в левом нижнем углу изображения предварительного просмотра;
• Во время собрания вы можете выбрать анимированный фон, щелкнув Дополнительно> Эффекты и аватары> Выбрать фон;
Известные ограничения
• Анимированные фоны недоступны на младших устройствах и требуют не менее 8 ГБ ОЗУ, процессор с 4 логическими процессорами;
• В настоящее время поддерживаются только предварительно определенные фоны от Microsoft;
• Использование видеофильтров может замедлить фоновую анимацию, если ваш компьютер сильно загружен;
Доступность
Чтобы использовать эту функцию, пользователи должны быть участниками Teams Public Preview и использовать клиент Teams для Windows или macOS. Другие участники собрания не обязаны быть участниками Teams Public Preview.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
/insider.microsoft365.com
/insider.microsoft365.com
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