Собрания Microsoft Teams получают поддержку фонов для всей организации
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- Категория: Microsoft
- Дата: 25-08-2021, 20:03
- Просмотров: 229
Приложение Microsoft Teams получило новое обновление, которое обеспечивает поддержку фонов для собраний в масштабах всей организации. Изначально об этой функции было объявлено еще в апреле, и теперь она доступна в качестве предварительной версии для коммерческих подписчиков Microsoft 365.
Ранее приложение Microsoft Teams не разрешали ИТ-администраторам управлять кастомными фонами в приложении. Тем не менее, функция фонов для всей организации позволяет создавать кастомные фоны, которые будут доступны всем пользователям в организации. Пользователи смогут просматривать эти кастомные фоны в панели настроек фона и применять их во время вызовов или собраний в Microsoft Teams.
Чтобы начать работу, вам как администратору необходимо будет перейти в Центр администрирования Microsoft Teams, нажать «Собрания», а затем выбрать опцию «Политики собраний» из списка. Перейдите в правый верхний угол экрана и нажмите кнопку «Настроить изображения собраний». Наконец, включите переключатель «Кастомные фоны» и выберите опцию «Добавить», чтобы загрузить все ваши изображения.
Важно отметить, что администраторы Office 365 могут добавить до 50 фоновых изображений, и пользователи смогут увидеть эти изображения в порядке их загрузки. Однако имейте в виду, что на появление изображений у пользователей организации может уйти до 24 часов. Как только они появятся, члены организации смогут выбирать фоны из предварительно одобренного набора.
Также стоит сказать о том, что для этой функции потребуется надстройка Advanced Communications, когда она достигнет общей доступности в 2022 году. Если вам интересно, то можете посетить эту страницу поддержки, чтобы узнать больше о лицензии Advanced Communications.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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