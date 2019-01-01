Пэнос Панай покидает Microsoft

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:39
  • Просмотров: 84

Пэнос Панай, который присоединился к Microsoft в 2004 году и в течение ряда лет возглавлял подразделения Windows и Surface, покидает компанию.

В своем посте на X (ранее Twitter) Панай сделал собственное заявление о своем уходе, сказав лишь, что он «решил перевернуть страницу и написать следующую главу». Он добавил: «Я всегда благодарен за время, проведенное в Microsoft, и за замечательных людей, с которыми я имел честь создавать продукты».

Объявление об уходе Паная было сделано всего за несколько дней до проведения мероприятия Surface, где компания представит новые устройства Surface, а также некоторые обновления для Windows 11.

Действительно, 28 августа Панай написал в своем аккаунте X, что он «очень рад быть 21 сентября в Нью-Йорке, рассказывая об инновациях в области искусственного интеллекта от Microsoft!» Очевидно, что-то произошло за последние несколько недель, что заставило его уйти до этого мероприятия.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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