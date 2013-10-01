Microsoft Paint может получить генератор изображений с искусственным интеллектом

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:06
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Компания Microsoft уже обновила приложение Paint для инсайдеров Windows 11 в каналах Canary и Dev. Однако, похоже, что в ближайшем будущем в приложении могут появиться дополнительные функции.

Пользователь под ником «PhantomOcean3» опубликовал на своей странице X (ранее Twitter) сообщение о том, что он обнаружил несколько строк кода, которые, похоже, указывают на появление в Paint функции искусственного интеллекта для генерации изображений под названием Cocreator:



В последующем сообщении он заявил, что эта функция основана на генераторе изображений DALL-E AI от OpenAI. Это тот же самый генератор, который Microsoft уже использует для службы Bing Image Creator в Bing Chat.

Вполне возможно, что мы сможем узнать гораздо больше о планах Microsoft по добавлению функций искусственного интеллекта в Paint и другие приложения для Windows 11 в этот четверг, 21 сентября.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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