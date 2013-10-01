Microsoft Paint может получить генератор изображений с искусственным интеллектом
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:06
- Просмотров: 0
Компания Microsoft уже обновила приложение Paint для инсайдеров Windows 11 в каналах Canary и Dev. Однако, похоже, что в ближайшем будущем в приложении могут появиться дополнительные функции.
Пользователь под ником «PhantomOcean3» опубликовал на своей странице X (ранее Twitter) сообщение о том, что он обнаружил несколько строк кода, которые, похоже, указывают на появление в Paint функции искусственного интеллекта для генерации изображений под названием Cocreator:
В последующем сообщении он заявил, что эта функция основана на генераторе изображений DALL-E AI от OpenAI. Это тот же самый генератор, который Microsoft уже использует для службы Bing Image Creator в Bing Chat.
Вполне возможно, что мы сможем узнать гораздо больше о планах Microsoft по добавлению функций искусственного интеллекта в Paint и другие приложения для Windows 11 в этот четверг, 21 сентября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
В бета-версию Microsoft Launcher добавлена поддержка искусственного интеллекта чат-бота Microsoft Bing Chat
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Rambler Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Rambler Yandex
+2Новостей: 15110
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10099