В бета-версию Microsoft Launcher добавлена поддержка искусственного интеллекта чат-бота Microsoft Bing Chat

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:14
  • Просмотров: 98

Microsoft продолжает добавлять сервисы генеративного искусственного интеллекта во все больше своих продуктов. Последним таким дополнением является приложение Microsoft Launcher для устройств Android. В новом отчете говорится, что в бета-версию приложения добавлена поддержка искусственного интеллекта чат-бота Microsoft Bing Chat.



На скриншоте бета-версии Microsoft Launcher видно, что пользователи могут получить доступ к Bing Chat через традиционные текстовые запросы в режимах «Творческий», «Сбалансированный» и «Точный». Они также могут использовать свой голос для ввода запросов в Bing Chat.

По словам пользователя под ником «Xeno», помимо новых функций Bing Chat, бета-версия Microsoft Launcher также имеет новый виджет Bing Search. Виджет позволит пользователям Android получить доступ к поисковой системе Bing прямо с главного экрана своего смартфона или планшета.

На данный момент нет информации о том, когда эти новые функции Bing Search и Bing Chat могут стать доступны всем пользователям Microsoft Launcher.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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