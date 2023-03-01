Bing Chat Enterprise запускается для пользователей Microsoft 365 в сфере образования

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:27
  • Просмотров: 85

В июле Microsoft впервые анонсировала Bing Chat Enterprise. Это было расширение чат-бота Bing Chat AI, созданное для бизнеса с более безопасными функциями. Сегодня Microsoft объявила о расширении Bing Chat Enterprise для большего числа клиентов, особенно в сфере образования.

В посте в блоге Microsoft объявила, что общедоступная предварительная версия Bing Chat Enterprise доступна бесплатно для клиентов Microsoft 365 A3 и A5, которые являются преподавателями, сотрудниками и исследователями.

Как и предыдущие бизнес-клиенты и корпоративные клиенты, эта версия Bing Chat для преподавателей включает дополнительную защиту, чтобы никакая информация не просочилась за пределы организации. Любые данные чата также не сохраняются, и его информация не будет использоваться для обучения моделей ИИ.

Если ИТ-администраторы этих планов не примут решение отказаться от использования Bing Chat Enterprise, то по умолчанию он будет включен для всех пользователей Microsoft 365 A3 и A5 для преподавателей 21 сентября или позже. Учащиеся продолжат использовать стандартный Bing Chat для работы со своими личными учётными записями Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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