Bing Chat Enterprise обещает больше конфиденциальности и безопасности
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:44
- Просмотров: 85
Сегодня, в рамка мероприятия Microsoft Inspire 2023, Microsoft анонсировала Bing Chat Enterprise. Этот вариант сервиса предложит предприятиям и организациям доступ к быстрым ответам и поможет с анализом данных специально для корпоративной клиентской базы.
Microsoft говорит, что большая разница между обычным Bing Chat и новым Bing Chat Enterprise заключается в том, что этот новый сервис будет достаточно безопасным, чтобы предприятия могли использовать его, не беспокоясь о том, что их информация попадет во внешний мир.
Bing Chat Enterprise будет собирать информацию из Интернета и будет включать цитаты, а также может включать визуальные элементы, такие как изображения, графики, диаграммы и многое другое для своих ответов.
Сегодня Microsoft начнет развертывать доступ к Bing Chat Enterprise в рамках общедоступной предварительной версии для клиентов Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium. Однако в будущем Microsoft также будет продавать индивидуальный доступ к чат-боту за $5 в месяц за пользователя.
Он также будет доступен через функцию Windows Copilot в Windows 11, которая в настоящее время тестируется инсайдерами Dev Channel.
Если вы являетесь текущим подписчиком этих сервисов Microsoft 365, то можете получить доступ к Bing Chat Enterprise, используя адрес Bing.com/chat, а также боковую панель Bing для веб-браузера Microsoft Edge.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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