Bing Chat делает функцию Visual Search доступной для всех пользователей

Используя модель OpenAI GPT-4, Visual Search в чате позволяет любому пользователю загружать изображения и выполнять поиск связанного контента в Интернете. Сделайте снимок или используйте тот, который вы нашли в другом месте, и предложите Bing рассказать вам об этом — Bing может понять контекст изображения, интерпретировать его и ответить на вопросы о нем. Если вы путешествуете в новый город в отпуске и спрашиваете об архитектуре конкретного здания или дома пытаетесь придумать идеи для обеда на базе содержимого вашего холодильника, загрузите изображение в чат Bing и используйте его, чтобы использовать веб-знания, чтобы получить ответы.

Несколько недель назад сообщалось, что Microsoft тестирует новую функцию в Bing Chat с небольшим процентом своей пользовательской базы. Новая функция добавила распознавание изображений в чат-бот, позволяя пользователям получать информацию об изображении при отправке текстового запроса.Теперь, в рамка мероприятия Microsoft Inspire 2023, компания объявила, что функция, которая теперь называется Visual Search, доступна для всех пользователей Bing Chat. В посте в блоге Microsoft заявила:Visual Search будет развернута для настольных пользователей Bing Chat, а также для людей, которые имеют доступ к мобильным приложениям Bing. Она также будет добавлена позже для анонсированного и запущенного чат-бота Bing Chat Enterprise.Пример того, как это будет работать, вы можете увидеть на видео выше. Человек создает набросок формы веб-сайта и загружает его в Bing Chat. Затем он просит создать HTML-код на базе рисунка. Bing Chat выполняет эту задачу в течение нескольких секунд, и теперь пользователь может скопировать и вставить код в свой HTML-редактор веб-сайта и увидеть, что формы работают должным образом.Узнать другие подробности можно здесь