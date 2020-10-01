Bing Chat делает функцию Visual Search доступной для всех пользователей
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:41
- Просмотров: 24
Несколько недель назад сообщалось, что Microsoft тестирует новую функцию в Bing Chat с небольшим процентом своей пользовательской базы. Новая функция добавила распознавание изображений в чат-бот, позволяя пользователям получать информацию об изображении при отправке текстового запроса.
Теперь, в рамка мероприятия Microsoft Inspire 2023, компания объявила, что функция, которая теперь называется Visual Search, доступна для всех пользователей Bing Chat. В посте в блоге Microsoft заявила:
Используя модель OpenAI GPT-4, Visual Search в чате позволяет любому пользователю загружать изображения и выполнять поиск связанного контента в Интернете. Сделайте снимок или используйте тот, который вы нашли в другом месте, и предложите Bing рассказать вам об этом — Bing может понять контекст изображения, интерпретировать его и ответить на вопросы о нем. Если вы путешествуете в новый город в отпуске и спрашиваете об архитектуре конкретного здания или дома пытаетесь придумать идеи для обеда на базе содержимого вашего холодильника, загрузите изображение в чат Bing и используйте его, чтобы использовать веб-знания, чтобы получить ответы.
Visual Search будет развернута для настольных пользователей Bing Chat, а также для людей, которые имеют доступ к мобильным приложениям Bing. Она также будет добавлена позже для анонсированного и запущенного чат-бота Bing Chat Enterprise.
Пример того, как это будет работать, вы можете увидеть на видео выше. Человек создает набросок формы веб-сайта и загружает его в Bing Chat. Затем он просит создать HTML-код на базе рисунка. Bing Chat выполняет эту задачу в течение нескольких секунд, и теперь пользователь может скопировать и вставить код в свой HTML-редактор веб-сайта и увидеть, что формы работают должным образом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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