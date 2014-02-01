Bing Chat Enterprise планируется добавить в подписки Microsoft 365 в сентябре

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:16
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Несколько недель назад Microsoft анонсировала Bing Chat Enterprise, новую версию Bing Chat AI, специально предназначенную для использования предприятиями и организациями. На этой неделе компания сообщила, что добавит планы Bing Chat Enterprises к подпискам Microsoft 365 в начале сентября.

Ресурс Petri сообщает, что Microsoft объявила об этом сроке в сообщении в приватном Microsoft 365 Admin Center. Чат-бот в настоящее время доступен в качестве Public Preview. В сообщении Admin Center говорилось, что версия Bing Chat Enterprise будет включена по умолчанию в конце августа. У администраторов есть возможность отказаться от включения Bing Chat Enterprise по умолчанию.

Общедоступная предварительная версия в настоящее время доступна для подписчиков служб Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium. Компания также планирует продавать индивидуальный доступ к Bing Chat Enterprise за $5 в месяц за пользователя.

Как сообщалось ранее, важной особенностью Bing Chat Enterprise являются обновления безопасности и конфиденциальности для использования в бизнесе. В анонсе Microsoft в июле говорилось:

Благодаря Bing Chat Enterprise пользовательские и бизнес-данные защищены и не будут утекать за пределы организации. Что входит — и выходит — остается защищенным. Данные чата не сохраняются, и у Microsoft нет прямого доступа — это означает, что никто не может просматривать ваши данные. И ваши данные не используются для обучения моделей.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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