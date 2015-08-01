Microsoft анонсировала улучшения для OneDrive Sync
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:57
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Клиенты Microsoft 365 Business и Education, которые входят в систему с помощью Entra ID, могут получить доступ к OneDrive для загрузки и сохранения файлов, а также обмена этими файлами с другими. Сегодня Microsoft анонсировала ряд новых и специфических функций для OneDrive Sync, которые позволяют синхронизировать файлы вашего ПК с файлами, сохраненными в облаке.
В посте в блоге Microsoft сообщила, что добавила новую защиту от удаления кем-то файла в OneDrive, который вам все еще может понадобиться. Говорится:
Теперь, когда вы или ваш коллега удаляет общий файл, вы увидите новое диалоговое окно подтверждения, сообщающее, что если вы удалите общий файл, он будет удален для ВСЕХ пользователей. Больше никаких случайных удалений!
Кроме того, если вы создаете ярлык для общего файла или папки, а затем решаете удалить его, удаляется только ярлык, а сам файл или папка останутся доступными для других.
Также произошли изменения в функции «Проводник». На главной странице теперь сразу отображаются рекомендуемые, последние и избранные файлы. Кроме того, Microsoft анонсировала предстоящую функцию, показанную выше, которая называется панелью сведений. Она предложит информацию о конкретном файле без необходимости его фактического открытия, например, миниатюру, его текущий общий статус и многое другое. Панель «Сведения» будет добавлена в ближайшие месяцы.
Microsoft также внесла некоторые изменения в настройки синхронизации в OneDrive. Говорится:
Мы обновили и упростили меню настроек синхронизации, так что наиболее важные настройки находятся на главной странице, а менее используемые настройки спрятаны в дополнительных настройках или на второстепенных страницах. Если вы находитесь в среде, контролируемой политиками, многие параметры будут недоступны для редактирования, но вы сможете прозрачно видеть подробную информацию о политиках вашей организации.
Наконец, в декабре OneDrive получит функцию, которая позволит открывать любой файл на рабочем столе, вносить в него изменения, и эти изменения будут автоматически загружаться в версию файла в OneDrive.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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