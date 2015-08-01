Microsoft анонсировала улучшения для OneDrive Sync

Теперь, когда вы или ваш коллега удаляет общий файл, вы увидите новое диалоговое окно подтверждения, сообщающее, что если вы удалите общий файл, он будет удален для ВСЕХ пользователей. Больше никаких случайных удалений!

Мы обновили и упростили меню настроек синхронизации, так что наиболее важные настройки находятся на главной странице, а менее используемые настройки спрятаны в дополнительных настройках или на второстепенных страницах. Если вы находитесь в среде, контролируемой политиками, многие параметры будут недоступны для редактирования, но вы сможете прозрачно видеть подробную информацию о политиках вашей организации.