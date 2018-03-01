Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Gold Shadow Special Edition
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:39
- Просмотров: 0
В сентябре 2023 года Microsoft выпустила Astral Purple Xbox Wireless Controller для тех, кто предпочитает фиолетовый геймпад для своей консоли, мобильного устройства или компьютера. Теперь у нас есть еще одно дополнение к серии контроллеров Special Edition, на этот раз с затемненным дизайном и золотыми акцентами. Взгляните на Gold Shadow Special Edition Xbox Wireless Controller.
Помимо необычного дизайна, контроллер Gold Shadow Special Edition не предлагает новых функций по сравнению со стандартными черно-белыми геймпадами. Вы получаете рукоятки с алмазными узорами , гибридную крестовину, порты USB-C и 3,5 мм, специальную кнопку «Поделиться», текстурированные триггеры и съемные батареи типа АА, обеспечивающие до 40 часов работы от одного комплекта. Вы можете подключить контроллер к Windows 10/11, Xbox Series X|S, Xbox One, Android, iOS, iPadOS и macOS (Bluetooth или Xbox Wireless).
Xbox Wireless Controller Gold Shadow Special Edition теперь доступен для предварительного заказа в Microsoft Store на некоторых рынках Xbox по всему миру. Как и любой другой вариант Special Edition, он немного дороже стандартной конфигурации, поэтому будьте готовы выложить $69.99 за этот красивый геймпад. Microsoft сообщает, что новая версия будет доступна 17 октября 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 15138
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10099