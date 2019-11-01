Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller — Astral Purple
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:44
- Просмотров: 76
Сегодня Microsoft представила Xbox Wireless Controller — Astral Purple, который станет вторым контроллером, анонсированным только в сентябре. Последний вариант присоединяется к линейке матовых одноцветных контроллеров, в которой на данный момент имеется семь версий на выбор, включая классические черно-белые контроллеры.
За исключением нового оттенка, его функции и внутренности остались такими же, как и у стандартного контроллера Xbox. Это означает, что игроки получают текстурированные накладки на бамперах, триггерах и задней панели для лучшего сцепления во время длительных сессий, аудиоразъем 3,5 мм, переназначаемые кнопки и съемные батареи. Поддержка Bluetooth и беспроводной технологии Xbox означает, что контроллер можно использовать на Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и мобильных устройствах.
Предварительные заказы на Xbox Wireless Controller – Astral Purple уже доступны в Microsoft Store и у сторонних продавцов на некоторых рынках Xbox. Выпуск запланирован на 19 сентября. Вы можете купить его за $64.99.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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