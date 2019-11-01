Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller — Astral Purple

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:44
  • Просмотров: 76

Сегодня Microsoft представила Xbox Wireless Controller — Astral Purple, который станет вторым контроллером, анонсированным только в сентябре. Последний вариант присоединяется к линейке матовых одноцветных контроллеров, в которой на данный момент имеется семь версий на выбор, включая классические черно-белые контроллеры.

За исключением нового оттенка, его функции и внутренности остались такими же, как и у стандартного контроллера Xbox. Это означает, что игроки получают текстурированные накладки на бамперах, триггерах и задней панели для лучшего сцепления во время длительных сессий, аудиоразъем 3,5 мм, переназначаемые кнопки и съемные батареи. Поддержка Bluetooth и беспроводной технологии Xbox означает, что контроллер можно использовать на Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и мобильных устройствах.



Предварительные заказы на Xbox Wireless Controller – Astral Purple уже доступны в Microsoft Store и у сторонних продавцов на некоторых рынках Xbox. Выпуск запланирован на 19 сентября. Вы можете купить его за $64.99.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала красный и синий варианты Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core

Microsoft анонсировала красный и синий варианты Xbox Elite Wireless Controller Series 2 – Core

Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Velocity Green

Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Velocity Green

Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition

Microsoft анонсировала Xbox Wireless Controller – Stellar Shift Special Edition

Анонсирован беспроводной контроллер Xbox Aqua Shift Special Edition

Анонсирован беспроводной контроллер Xbox Aqua Shift Special Edition

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 доступен для покупки

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 доступен для покупки




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google
+3  
Новостей: 15093
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10099