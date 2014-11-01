Microsoft осознала, что новая политика хранения фотографий в OneDrive не так уж и хороша
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:55
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Ранее в этом году Microsoft внесла изменения в политику квотирования хранилища OneDrive, что привело к проблемам, поскольку ничего не подозревающие пользователи оказались не в состоянии отправлять и получать электронную почту. Это связано с тем, что вложения Outlook и встроенные изображения стали частью квоты в 5 ГБ.
Совсем недавно компания объявила об очередном обновлении политики квотирования хранилища, согласно которому фотографии, загруженные в OneDrive, будут учитываться дважды. Чтобы компенсировать это, компания также готова предложить бонус на хранилище, однако его срок действия истекает через год.
В электронном письме, объясняющем это изменение, Microsoft написала:
Microsoft стремится улучшить ваш опыт с Microsoft 365, и мы хотим сообщить вам о предстоящем изменении в инфраструктуре хранения фотографий OneDrive. Вскоре данные с фотографий, сохраненных в вашей галерее и в ваших альбомах, будут отдельно учитываться в общей квоте хранилища Microsoft. Это изменение будет постепенно развертываться на все аккаунты, начиная с 16 октября 2023 года.
Это изменение может повлиять на объем доступного хранилища. Если вы превысите лимит хранилища, вы не сможете сохранять новые файлы в OneDrive, синхронизировать файлы с OneDrive, а также отправлять или получать электронные письма в Outlook.com. Чтобы помочь вам избежать такого прерывания, мы предоставляем вам единовременный бонус на хранилище, который вступит в силу, когда изменение данных будет применено к вашей учетной записи. Этот бонус на хранилище предоставляется бесплатно, срок его действия истекает через год после даты выдачи.
Это изменение может повлиять на объем доступного хранилища. Если вы превысите лимит хранилища, вы не сможете сохранять новые файлы в OneDrive, синхронизировать файлы с OneDrive, а также отправлять или получать электронные письма в Outlook.com. Чтобы помочь вам избежать такого прерывания, мы предоставляем вам единовременный бонус на хранилище, который вступит в силу, когда изменение данных будет применено к вашей учетной записи. Этот бонус на хранилище предоставляется бесплатно, срок его действия истекает через год после даты выдачи.
Однако, возможно, видя, что предыдущее изменение политики для вложений Outlook прошло не так гладко, а также исходя из отзывов клиентов, Microsoft решила отступить и заявила, что больше не собирается использовать это изменение. Она пишет:
Обновленная информация об изменениях в фотоальбомах OneDrive
31 августа 2023 года мы начали сообщать о предстоящем обновлении нашей инфраструктуры облачного хранилища, которое приведет к изменению того, как данные фотографий и фотоальбомов OneDrive учитываются в вашей общей квоте облачного хранилища.
Начало развертывания этого изменения было запланировано на 16 октября 2023 года. На основании полученных отзывов мы скорректировали наш подход и больше не будем развертывать это обновление.
Мы сохраним существующий опыт работы с фотоальбомами в том виде, в котором он есть сейчас.
31 августа 2023 года мы начали сообщать о предстоящем обновлении нашей инфраструктуры облачного хранилища, которое приведет к изменению того, как данные фотографий и фотоальбомов OneDrive учитываются в вашей общей квоте облачного хранилища.
Начало развертывания этого изменения было запланировано на 16 октября 2023 года. На основании полученных отзывов мы скорректировали наш подход и больше не будем развертывать это обновление.
Мы сохраним существующий опыт работы с фотоальбомами в том виде, в котором он есть сейчас.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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