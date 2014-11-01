Microsoft осознала, что новая политика хранения фотографий в OneDrive не так уж и хороша

Microsoft стремится улучшить ваш опыт с Microsoft 365, и мы хотим сообщить вам о предстоящем изменении в инфраструктуре хранения фотографий OneDrive. Вскоре данные с фотографий, сохраненных в вашей галерее и в ваших альбомах, будут отдельно учитываться в общей квоте хранилища Microsoft. Это изменение будет постепенно развертываться на все аккаунты, начиная с 16 октября 2023 года.



Это изменение может повлиять на объем доступного хранилища. Если вы превысите лимит хранилища, вы не сможете сохранять новые файлы в OneDrive, синхронизировать файлы с OneDrive, а также отправлять или получать электронные письма в Outlook.com. Чтобы помочь вам избежать такого прерывания, мы предоставляем вам единовременный бонус на хранилище, который вступит в силу, когда изменение данных будет применено к вашей учетной записи. Этот бонус на хранилище предоставляется бесплатно, срок его действия истекает через год после даты выдачи.

Обновленная информация об изменениях в фотоальбомах OneDrive



31 августа 2023 года мы начали сообщать о предстоящем обновлении нашей инфраструктуры облачного хранилища, которое приведет к изменению того, как данные фотографий и фотоальбомов OneDrive учитываются в вашей общей квоте облачного хранилища.



Начало развертывания этого изменения было запланировано на 16 октября 2023 года. На основании полученных отзывов мы скорректировали наш подход и больше не будем развертывать это обновление.



Мы сохраним существующий опыт работы с фотоальбомами в том виде, в котором он есть сейчас.