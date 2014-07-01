Microsoft хочет удвоить использование хранилища для фотографий из альбомов OneDrive
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:17
- Просмотров: 114
OneDrive предлагает возможность сортировки фотографии по альбомам. Microsoft сейчас анонсирует странное на первый взгляд изменение: если фотография будет храниться в альбоме, она будет занимать в два раза больше места в хранилище.
Microsoft заявляет, что это изменение будет развертываться постепенно, начиная с середины октября.
В письме говорится следующее: В связи с предстоящими изменениями в инфраструктуре фотографий OneDrive изображения, хранящиеся как в галерее, так и в альбомах, в будущем будут учитываться дважды (или более, если они находятся в нескольких альбомах) в пределах доступной квоты хранилища.
«Галерея» — это хранилище по умолчанию для фотографий. Все изображения, загруженные в OneDrive, попадают туда. Альбомы создаются самим пользователем через сайт OneDrive (или через приложение «Фотографии» в Windows).
В настоящее время OneDrive работает с ярлыками. Если удалить фотографию из галереи, она исчезнет и из альбома – и наоборот. Неясно, означает ли это изменение в инфраструктуре, что в будущем будут использоваться копии, а фотография исчезнет только там, где она была удалена.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
drwindows.de
drwindows.de
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