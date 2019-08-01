Упростите ввод данных и уменьшите количество ошибок с помощью флажков в ячейках

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:25
  • Просмотров: 68

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете быстро визуализировать и устанавливать значения TRUE и FALSE в ячейке с помощью флажков.

Упростите ввод данных и уменьшите количество ошибок с помощью флажков в ячейках

Флажки в ячейках — это популярный запрос клиентов на функцию, позволяющую упростить ввод данных и уменьшить количество ошибок пользователей. Чтобы ответить на этот отзыв, Microsoft добавила новую группу ленты под названием «Элементы управления ячейками». Флажок — это первый элемент управления, который Microsoft добавляет, и скоро появятся другие!

Как это работает

1. Откройте существующую рабочую книгу Excel или создайте ее.
2. Во вкладке «Вставка» установите флажок в группе «Элементы управления ячейкой».



Обратите внимание, что в выбранных ячейках появляются флажки. Также обратите внимание, что пустым ячейкам автоматически присваивается значение FALSE, а все существующие значения и формулы в ячейках остаются прежними.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форматирование флажка работает только с логическими значениями и пустыми ячейками. Любые другие значения ячеек, например числа и текст, игнорируются.

Сценарии, которые можно попробовать

• Добавьте форматирование флажка в ячейку;
• Скопируйте и вставьте формат флажка из одной ячейки в другую;
• Добавьте флажок в отформатированную таблицу;

Советы и трюки

Если в активной ячейке есть флажок, вы можете переключать значения всех выбранных флажков, нажимая клавишу пробела.

Известные проблемы

Вы не можете напрямую удалить форматирование флажка в ячейке. Для этого вам нужно выбрать Главная> Очистить> Очистить форматы.

Доступность

Эта функция доступна пользователям Beta Channel, работающим под управлением Version 2310 (Build 196924.2000) или более поздней версии.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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