Упростите ввод данных и уменьшите количество ошибок с помощью флажков в ячейках
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:25
- Просмотров: 68
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете быстро визуализировать и устанавливать значения TRUE и FALSE в ячейке с помощью флажков.
Упростите ввод данных и уменьшите количество ошибок с помощью флажков в ячейках
Флажки в ячейках — это популярный запрос клиентов на функцию, позволяющую упростить ввод данных и уменьшить количество ошибок пользователей. Чтобы ответить на этот отзыв, Microsoft добавила новую группу ленты под названием «Элементы управления ячейками». Флажок — это первый элемент управления, который Microsoft добавляет, и скоро появятся другие!
Как это работает
1. Откройте существующую рабочую книгу Excel или создайте ее.
2. Во вкладке «Вставка» установите флажок в группе «Элементы управления ячейкой».
Обратите внимание, что в выбранных ячейках появляются флажки. Также обратите внимание, что пустым ячейкам автоматически присваивается значение FALSE, а все существующие значения и формулы в ячейках остаются прежними.
ПРИМЕЧАНИЕ: Форматирование флажка работает только с логическими значениями и пустыми ячейками. Любые другие значения ячеек, например числа и текст, игнорируются.
Сценарии, которые можно попробовать
• Добавьте форматирование флажка в ячейку;
• Скопируйте и вставьте формат флажка из одной ячейки в другую;
• Добавьте флажок в отформатированную таблицу;
Советы и трюки
Если в активной ячейке есть флажок, вы можете переключать значения всех выбранных флажков, нажимая клавишу пробела.
Известные проблемы
Вы не можете напрямую удалить форматирование флажка в ячейке. Для этого вам нужно выбрать Главная> Очистить> Очистить форматы.
Доступность
Эта функция доступна пользователям Beta Channel, работающим под управлением Version 2310 (Build 196924.2000) или более поздней версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 15146
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10099